iPhone Pocket卖光了：已全球售罄 售价1299元

2025-11-26 09:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:苹果公司携手日本设计品牌三宅一生（ISSEY MIYAKE）推出的联名配件iPhone Pocket，近日在全球市场引发抢购热潮。这款本月上架的“手机收纳包”在发售短短数周内，相继在美国、中国、日本、英国等市场售罄，其独特的“一块布”设计理念与千元定价成为热议焦点。

据苹果官方渠道显示，iPhone Pocket在美国市场定价为149.95美元至229.95美元，中国地区则推出短款（1299元）和长款(1899元)两种规格。尽管价格远超普通手机壳，但产品上架后仍迅速售罄——美国市场首销当日即断货，中国地区也在三日内全面告罄，目前官方渠道显示“暂时缺货”，二手平台甚至出现加价转售现象。

iPhone Pocket全球售罄：苹果“一块布”卖 1299 元

这款引发抢购的配件，是苹果与三宅一生首次跨界合作的成果。双方以“一块布料”为设计原点，采用3D一体针织工艺，将iPhone收纳包与日常小物收纳功能融合。产品表面采用罗纹网状结构，延续了三宅一生标志性的褶皱美学，在保持织物透气性的同时，拉伸时能隐约透现袋内物品及iPhone屏幕，形成独特的视觉效果。

功能设计上，iPhone Pocket突破传统手机壳框架，通过“增设口袋”的创意，将收纳空间扩展至卡片、耳机等随身物品。产品提供短款（8种配色）和长款(3种配色)两种选择，搭配可拆卸背带，支持手提、斜挎、系包等多种佩戴方式，适配不同穿搭风格。

