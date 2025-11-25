华为WATCH Ultimate Design非凡大师紫金款发布 售价24999元

站长之家(ChinaZ.com) 11月25日 消息:今日下午，华为正式发布WATCH Ultimate Design非凡大师紫金款智能手表，以奢华工艺与尖端科技融合的姿态惊艳登场，售价定为24999元。这款新品在材质与工艺上突破创新，整机手工镶嵌10段18K黄金，搭配黄金旋转表冠，呈现低调而不失尊贵的紫金配色，彰显佩戴者独特品味。

表圈部分，华为业界首创复合稀土紫色陶瓷材质，历经1400度高温煅烧与80余道精密工序打磨，最终呈现96个立体切面、12边形多维切割的视觉效果。这种高硬度、高耐磨的陶瓷材质不仅温润如玉，更在光线下熠熠生辉，与钛合金紫色间金表带、蓝宝石玻璃表镜共同构建出整表的奢华质感。

功能层面，华为WATCH Ultimate Design非凡大师紫金款同样表现卓越。其支持星闪车钥匙技术，用户仅需指尖轻敲或滑动，即可实现车门的优雅开启与随心切换，为出行增添仪式感。同时，手表搭载eSIM独立通话功能，即使脱离手机也能保持通讯畅通;北斗卫星消息与语音消息的加入，则进一步拓展了户外场景下的安全保障能力。

此外，这款手表还内置腕上鸿蒙智能体，用户可畅享丰富多样的鸿蒙生态应用，从健康管理到便捷支付，从运动监测到信息提醒，全方位满足智能生活需求。华为WATCH Ultimate Design非凡大师紫金款不仅是一款功能强大的智能设备，更是一张彰显身份与品味的腕间名片，将尖端科技与奢华美学完美融合，为高端用户带来全新选择。

