华为MateBook Fold瑞红配色发布：售价26999元

站长之家(ChinaZ.com) 11月25日 消息:今日，华为正式推出MateBook Fold瑞红配色版本，以温润素皮设计搭配中国结压纹，将东方美学与现代科技完美融合，开启折叠屏笔记本新篇章。该版本搭载32GB内存与2TB存储空间，售价26999元，即日起开启预售，11月28日正式发售。

华为MateBook Fold采用超轻薄折叠设计，折叠状态下仅13英寸，展开后屏幕尺寸达18英寸，最薄处仅7.3毫米，整机重量仅1.16kg，兼顾便携性与沉浸式大屏体验。其屏幕采用全球最大双层OLED显示屏，首次在电脑行业商用LTPO技术，综合能耗优化提升30%，分辨率达3.3K，HDR峰值亮度1600nits，对比度高达2000000:1，支持自适应刷新率，屏占比达92%，带来极致视觉享受。

为提升屏幕显示效果，华为MateBook Fold还搭载HDR Vivid技术，呈现最真实色彩;AR镀膜技术将屏幕反光率降至2%，1440Hz高频PWM调光有效降低频闪，缓解眼部疲劳。铰链部分采用水滴型设计，由主轴与三段式转轴组成，强度、硬度、精度均达到极致，展开后平整不变形，整机无缝衔接，坚固耐用。

系统层面，华为MateBook Fold运行HarmonyOS6，带来更智能、流畅、交互、安全、精致的操作体验。鸿蒙系统深度融合AI与智慧交互技术，通过小艺慧记、小艺知识空间、小艺文档助理等功能，大幅提升生产力效率。其中，小艺慧记可实时记录会议内容并自动生成纪要;小艺知识空间则基于自然语义理解技术，深度搜索本机图片、文件等数据，快速定位所需信息。

华为MateBook Fold瑞红配色版本于今日18点08分开启预售，11月28日10点08分正式开售。这款集美学设计、顶级配置与智能体验于一身的折叠屏笔记本，无疑将为高端用户带来全新选择。

（举报）