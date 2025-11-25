华为鸿蒙6正式发布 Mate 80系列首发

站长之家(ChinaZ.com) 11月25日 消息:今天下午，华为举办华为Mate80 系列|Mate X7 及全场景新品线上发布会，备受瞩目的鸿蒙 6 操作系统正式发布，并由华为Mate80 系列首发搭载。

鸿蒙 6 带来了全方位的体验革新。其视效全新且沉浸，质感通透，交互灵动，让人机交互的视觉体验焕然一新。在智能应用方面，鸿蒙AI深入每一个用户和场景，凭借无处不在的系统级智能，全面改变了交互、拍照体验，让用户用得更安心、生活更简单、工作更高效。

具体来看，小艺功能升级显著，支持对话式修图，用户只需一句话，就能让树上开满梅花；无论是生活常识、用机指南，还是出游建议等各类问题，都能轻松向小艺询问。此外，鸿蒙 6 还支持一键成片，静态照片可动起来，配上音乐和运镜效果，一键即可生成大片；AI魔法表情功能让照片能跟随用户表情实时变脸，拯救废片；AI智能追焦配合大疆云台，在直播或视频聊天时，即便用户随意走动，云台也能自动跟随转动；AI隔空传送功能则让分享变得极为便捷，一抓一放即可完成，不仅华为应用支持，众多主流第三方应用也已适配。

除了鸿蒙6，华为Mate80 系列还搭载了华为新一代无线流媒体技术——华为Hipay。该技术相比蓝牙传输带宽提升了六倍，相比苹果的AirPlay带宽提升了四倍，手机连接音响可传输超清母带级音质。

余承东在发布会上表示，鸿蒙是一个快速进化的生态，每天新增设备数量超过十万台。华为仅用两年时间，就走过了其他操作系统十几年走过的路，如今已能充分满足工作生活的各种场景需求。目前，搭载鸿蒙 5 和鸿蒙 6 的终端设备数量已突破 2700 多万台。使用鸿蒙手机出境游也无需担忧，应用市场可提供超过 30 多万个应用和云服务，用户搜索即可下载，真正实现鸿蒙手机环球畅游。

