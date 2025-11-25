小米汽车Xiaomi HAD增强版正式推送：三大能力提升

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:今日下午，小米汽车副总裁李肖爽正式宣布，Xiaomi HAD增强版开始推送。该版本曾在广州车展发布会上亮相，是小米在端到端辅助驾驶领域取得的又一重要突破。

此次升级，Xiaomi HAD增强版首次引入了强化学习世界模型的大模型训练方法，在行车能力方面实现了全面提升，具体表现为纵向加减速更丝滑、横向变道更果断、路口选择更精准。

小米方面称，无论是在城市拥堵路段、复杂路口，还是高速公路上，该系统都能展现出接近人类驾驶员的判断与操作水准，为用户驾乘带来实实在在的安心感。

在实际体验中，纵向控制方面，加减速表现更符合预期。日常行车时，旁车突然加塞是常见场景，即便人工驾驶也易出现大力刹车情况。而经过强化学习训练后的大模型，能更精准预测加塞情况，系统不会过度反应，减速更加平稳，大大提升了跟车的舒适感与安心感。

横向控制上，变道动作更加精准果断。在需要变换车道的场景中，系统表现愈发成熟。无论是超车时的并线决策，还是遇到前方障碍物时的绕行选择，系统都能精准判断安全时机，顺利完成方向控制。

在路径选择决策方面，该版本也更为合理，可有效减少走错路的情况。在复杂路口场景中，Xiaomi HAD增强版展现出了更深层次的理解能力，能够提前读懂导航，降低走错路、选错道的风险。

