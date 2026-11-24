站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:华为WATCH Air今天正式发布，这是华为史上最轻薄的智能手表，定价2499元起。

机身采用钛合金一体化设计，表体尺寸为43.1mm×39.2mm×6.9mm，重量约27g，不含表带，适用手腕尺寸140至210mm，表带宽度20mm。

表身配备电源键与功能键，上按键支持旋转表冠。表壳提供银色、浅金色和黑色钛合金版本，表带款式覆盖米兰尼斯、易扣氟橡胶与复合编织，米兰尼斯和编织款都额外附赠氟橡胶表带。

屏幕为1.92英寸LTPO2.0AMOLED彩色屏，1.4mm超窄四等边，覆盖蓝宝石玻璃，分辨率480×408、328PPI，最高刷新率60Hz，峰值亮度3500尼特。

内部采用创新折叠主板，主板组件厚度3.68mm，给电池留出更大空间。搭配高硅叠片异形电池，能量密度达到传统石墨电池的1.1倍，实现了5天超长续航。

健康配置上，WATCH Air支持一键微体检、心率监测、健康洞察、ECG心电分析、血氧自动检测、体温检测、睡眠监测、情绪健康、睡眠呼吸暂停检测、跌倒检测与SOS、压力监测、呼吸训练、脉搏波心律失常检测，并接入高尿酸、血糖健康、心脏健康、血管健康、女性健康、多维情绪、冠心病等研究。

运动功能覆盖110种运动模式，包括泳池游泳、开放水域、越野跑、核心训练、力量训练、室内外跑步、室内单车、户外骑行、微运动与AI运动解读，内置高尔夫练习场模式、高尔夫球场模式与球场地图。

机身防护等级为5ATM IP6X，工作环境温度-20℃至45℃，配备麦克风与扬声器。手表支持蓝牙6.0、NFC、星闪与离线查找，支持GPS L1L5双频、GLONASS、北斗、GALILEO、QZSS与NavIC卫星定位。

价格方面，氟橡胶表带款2499元，素皮编织复合表带款2699元，米兰尼斯表带款2999元。目前已经开启预售，正式开售时间为12月4日10:08。

（举报）