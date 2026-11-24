站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:华为MateBook Fold S小折叠电脑今天在发布会上正式亮相，采用全新折叠形态，机身轻至639克，展开后是一块14.7英寸OLED大屏，起售价14999元。

配色提供天际白、幻夜黑和云海蓝三种，采用纵向几何美学设计。机身背部加入一块3.5英寸Live小方屏，可以显示个性化内容和日常提醒等信息。

折叠后约为10.2英寸，展开厚度仅6.49mm，重量639克，日常通勤包就能装下。展开后的14.7英寸柔性OLED屏幕为3.2K分辨率，像素密度265PPI，支持1至120Hz LTPO自适应刷新率、HDR Vivid，峰值亮度1600尼特，屏占比达到92%。

外侧的Live小方屏尺寸3.5英寸，分辨率980×980，同样支持1至120Hz LTPO自适应刷新率，峰值亮度可达2500尼特。

性能方面，新品搭载麒麟XE90处理器，采用立体分流散热架构，配合静叶增压风扇和环形分流VC模组，最高可实现22W性能释放。相比麒麟X90，麒麟XE90单核性能提升23%，NPU处理能力提升40%，能效比提升25%。

系统层面，MateBook Fold S出厂搭载最新HarmonyOS7，支持电脑模式和平板模式切换。电脑模式下，用户可以通过窗口管理和多任务操作处理文档、表格等工作;切换到平板模式后，则可使用更适合触控操作的应用界面，兼顾阅读、影音和娱乐需求。

AI办公是这次升级的重点。小艺Work可以根据自然语言指令整理资料、生成报告和PPT，还能利用连接器调用办公工具。小艺慧记支持会议实时转写与纪要生成，合盖时也能继续录音。此外，千问办公、WorkBuddy、Qoder等第三方AI应用也可配合大屏和跨设备文件流转完成工作。

跨设备协同方面，MateBook Fold S支持碰一碰传输、隔空传送、远程分享以及鸿蒙星河互联，方便在手机、电脑和其他设备之间传递素材。新品还支持合盖不断网，会议、下载和部分AI任务可在设备折叠后继续进行。

针对创作场景，14.7英寸折叠屏可以配合HUAWEI M-Pen3进行手写、批注和绘画，华为笔记、天生会画及音悦家也针对折叠形态做了适配。另有可单独选购的华为星跃折叠键盘，约重186克，提供1.5mm键程，支持星闪和蓝牙双模连接，售价1299元。

影像和通信方面，该机配备5000万像素后置主摄、1200万像素前置摄像头以及第二代红枫原色影像能力，同时搭载四扬声器系统、第二代静谧通话和Wi-Fi7。标配66W充电器，官方标称30分钟可充电55%，约65分钟充满。

售价方面，MateBook Fold S共推出四档常规配置:16GB+256GB售价14999元，16GB+512GB售价16999元，24GB+512GB售价18999元，32GB+1TB售价22999元。

新品还与设计品牌“上下”推出限定套装，搭配专属收纳包，进一步突出随身携带和时尚属性，套装提供32GB+1TB配置，售价24999元。新品定于11月27日10:08正式开售，联名限定套装于11月24日18:08开启预售。

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