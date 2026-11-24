站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:华为MateBook Fold非凡大师在今天的发布会上推出了瑞红配色，售价29999元。新款搭载麒麟X90Plus处理器，并升级到鸿蒙7。除了外观焕新，桌面交互、AI办公和跨设备协同体验也同步更新。

配色方面，瑞红从传统色系取色，用现代色值重构出温润克制的中性红调。素皮背面压着从中国结提炼出的锦瑞结纹样，取意“交织与延续”。深浅开模加光哑差处理，侧光下结纹柔亮、底纹哑润，档次感和祥瑞寓意都照顾到了。

硬件底子还是熟悉的配方。18英寸双层OLED折叠大屏，展开态薄至7.3mm，闭合态薄至14.9mm，整机轻至1.16kg，折叠后上半屏或下半屏约13英寸，大屏和便携两头都占。

手写体验上，搭配HUAWEI M-Pen3，华为笔记能上屏看会议、下屏记要点，重点用HDR笔刷标出。天生会画支持18英寸8K画布分层创作，线稿、底色、细节各管各的图层。

系统升级到鸿蒙7是这次的重点。瑞红新机自带呼应祥瑞寓意的全新壁纸，解锁可以上动态壁纸。粒子动效和沉浸式光感借助空间化技术，把真实世界的光影变化带进数字桌面。

图标拖进大文件夹时会照亮周边，松手泛起涟漪光晕;删除卡片时粒子随风飘散。桌面右键可添加“玩转设备”卡片查看新版亮点，待机屏保有律动唱片机和时光照片墙可选。

效率层面，鸿蒙7的新特性覆盖了办公全流程。滚动长截屏一次保存跨多屏长页面，精准碰一碰能把手机照片放进华为笔记指定位置。小艺Work自主规划任务，一句话整理资料、生成报告或PPT，专业问题还能调专家团。

跨设备有隔空传送和远程分享，前者手势传图、可点选加密阅后即焚，后者从通讯录选人批量直传。存储焦虑则交给超空间存储技术，自研去重压缩算法自动清理重复文件、压缩低频软件。

发售时间上，新款将于11月24日18:08开启预售，11月27日10:08正式开售。下单MateBook Fold非凡大师麒麟X90Plus瑞红新款，即可参与国补优惠至高1500元、以旧换新至高补贴1000元活动，另可领取价值2700元的鸿蒙有礼福利。

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