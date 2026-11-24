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1、告别“抽卡式”AI绘图！商汤开源SenseNova U1.6，首次赋予8B模型“原生图像自修正”能力

商汤将自修正能力下沉至8B量级，使AI绘图从单次生成转向可质检闭环，并专项优化文字排版与信息图美学。自修正后密集信息图得分提升约7%，验证实际价值。若能平衡额外算力与延迟，将为中小模型商用提供新范式。

【AiBase提要:】 🔄 原生自修正机制，生成后自动检查并修正细节 🎨 强化透视文字与信息图美学，一次生成图文海报 🛠️ 模型权重全面开源，已上线ComfyUI降低接入门槛

2、MiniMax H3 开源百日交卷：一个模型裂变成 1472 个，下载量突破 1.48 亿次

MiniMax H3 开源百日生态成效显著，衍生模型达1472个，下载量超1.48亿次，头部科技公司与高校广泛参与，形成多模态创作社区。

【AiBase提要:】 🚀 衍生模型1472个，覆盖电商、游戏、影视等多领域 ⚡ 旗舰型号分层清晰：画质、均衡、性价比各司其职 🔗 垂类扩展模型爆发，如实时互动、对口型MV等

3、GPT-6.2 Sol 全量登陆 ChatGPT：看得清停车标志，还会主动提醒你“该降价了”

OpenAI此次迭代不再追逐参数规模，转向高频日常场景的精细化体验。视觉识别与联网搜索从“帮你查”向“替你想”演进，主动决策和降价提醒增强了用户粘性，但旧模型快速退役也对企业适配提出更高要求。

【AiBase提要:】 👁️ 视觉识别精度提升，停车标志小符号清晰可辨 🔍 联网搜索综合步行距离与房价做权衡 ⏳ GPT-5.6系列部分模型12月23日正式下线

4、Anthropic 推出 Claude Ship 测试版：代码审查、修复、批准，AI 一条龙全包了

Anthropic 将代码合并中的审查、修复、审批交给 AI 智能体，方向明确但风险不小。Claude Ship 采用自然语言政策驱动审批，并建议先观察后放权，设计较为克制。若质量与安全边界可控，有望明显降低研发摩擦。

【AiBase提要:】 🔍 Code Review 正式开放，自动完成代码审查第一道关 🛠️ PR Steward 处理 CI 失败、合并冲突与审查反馈并留痕 ✅ Claude Approvals 按自然语言政策审批，建议先观察运行

5、AI 连代码合入权都接走了：Anthropic 上线 Claude Ship

Anthropic将AI代理从辅助审查推进到自动修复与批准，构建了PR全流程自动化闭环。其撤回说明和观察模式强调可控性，但自动批准机制仍需关注误判与合规边界，宜小范围验证后推广。

【AiBase提要:】 🔍 Code Review正式开放，自动执行代码审查 🛠️ PR Steward处理CI失败、合并冲突与审查反馈 ✅ Claude Approvals按自然语言政策审批，支持观察模式

6、没等股价起飞就落袋：Anthropic CEO 上市当天套现 2.8 亿美元

CEO上市首日按83美元发行价减持337.8万股，套现2.8亿美元，未等冲高，或属挂牌前锁价；未注明10b5-1计划，配合RSU扣税与信托持股披露，整体合规安排透明，但后续减持节奏需关注。

【AiBase提要:】 💰 CEO按发行价83美元减持337.8万股，套现2.8亿美元 📉 未等股价冲高，疑似挂牌前已敲定交易，未注明10b5-1计划 📋 披露RSU扣税345,011股及信托持股3593.266万股

7、蚂蚁OceanBase发布AI数据平台:统一管理多模态数据，为Agent提供业务上下文

OceanBase发布湖库一体AI数据平台OceanLake，统一管理多模态数据并开源AI数据库，直击企业数据生产力释放痛点，其湖库一体与Agent友好架构为AI落地提供了扎实的数据基座，展现了从数据库到AI数据平台的战略升级。

【AiBase提要:】 🌐 发布湖库一体AI数据平台OceanLake，统一管理多模态数据 🔓 开源AI数据库OceanSeek，覆盖企业级AI与Agent场景 🤖 提出四大原则，支撑Agent规模化运行与自我进化

8、从“问答”到“办事”：豆包推出AI个人助理“小豆”，用对话式交互终结日常琐事焦虑

小豆的发布标志着AI助理从被动问答迈向主动执行，以对话交互覆盖日程、购物、健康等高频场景，直击碎片化痛点。其‘独立测试反哺主端’策略务实，但跨场景执行可靠性及第三方服务生态深度仍待验证。

【AiBase提要:】 🚀 小豆开启邀请制公测，定位主动办事型AI个人助理。 📋 对话式交互覆盖日程、购物、健康等六大高频场景。 🧩 独立测试能力将反哺豆包主端，构建生态护城河。

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