华为Mate90Air今天正式官宣，将在11月24日14:30的HUAWEI Mate X8及全场景新品发布会上登场。 从官方公布的外观图来看，Mate90Air延续了Mate90系列的设计方案，采用拼接式背板，搭载三摄加红枫的影像组合。 新机依然维持圆润的机身设计，背壳和正面屏幕都采用曲面方案，并与弧形中框衔接，握持和操控手感会更出色。在如今直屏当道的大环境下，这样的选择已经不多见。