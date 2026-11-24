站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:华为Mate90Air今天正式发布，提供12GB+256GB和12GB+512GB两种存储版本，售价分别为4999元和5999元，将于12月4日10:08开启首销。
作为Mate系列主打轻薄大屏的机型，Mate90Air机身厚度仅6.58mm，重量约208g，成为Mate系列史上最薄的直板手机。
ID设计上，新机延续Mate90系列的家族式设计语言，采用标志性的圆形影像模组与拼接式背板，提供玫瑰金、皓月银、曜石黑三款配色。
与当前市场主流的直屏、直边中框设计不同，Mate90Air采用圆润机身造型，曲面屏幕、弧形中框与曲面后盖自然衔接，握持时更贴合手掌。
屏幕方面，正面配备一块7英寸1.5K等深四曲屏，支持120Hz高刷新率，峰值亮度达到4000尼特，兼顾大屏沉浸感与户外显示效果。
核心配置上，Mate90Air搭载麒麟9020处理器，内置6500mAh大电池，支持66W有线快充，在轻薄机身里兼顾了大电池。
影像方面，新机前置1070万像素镜头，后置5000万像素主摄、800万像素超广角及1200万像素长焦镜头，同时配备红枫镜头，进一步提升色彩还原的准确性。
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