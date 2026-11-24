站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:华为Mate X8系列大折叠旗舰今天下午正式发布，起售价定在12999元。

价格分两档。Mate X8的12GB+256GB版本卖12999元，12GB+512GB版本卖13999元。典藏版16GB+512GB售价15999元，16GB+1TB售价16999元，16GB+2TB则要到20999元。

发布会上，余承东透露了一组数据:华为折叠屏手机在国内市场的份额已经超过70%，折叠屏手机品牌第一提及率同样排在行业首位。目前华为的折叠屏阵容覆盖大折叠、三折叠和阔折叠等多种形态，是行业内最齐全的。

Mate X8被官方称为华为迄今最强大的大折叠旗舰。屏幕由6.5英寸外屏和8.2英寸内屏组成，采用第二代灵珑屏。外屏峰值亮度高达12000nits，内屏峰值亮度达到8000nits，内外双屏都支持最低1nit亮度显示，暗光下使用会更舒适。

核心配置上，麒麟9050Pro芯片加上6200mAh大电池，支持四卡三待，整机性能提升31%，也是目前性能最强的华为折叠屏手机。

影像部分，Mate X8配备5000万像素主摄、5000万像素潜望式长焦、4000万像素超广角以及第三代红枫原色摄像头，全系支持华为睿影Z10模块相机。

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