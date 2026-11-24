站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:英伟达董事会已经全票通过，恢复黄仁勋的总裁、CEO及董事会成员职务，决定即日生效。从11月12日他突然辞职算起，这场回归只用了11天。

马斯克很快在X上发文表态，配文只有一句:“错误已更正。”

事情的起点在11月12日。英伟达当天突然宣布黄仁勋辞去总裁、CEO及董事职务，由首席财务官科莱特·克雷斯临时接任CEO。董事会随后启动新任CEO遴选，并表示会同时考虑内部和外部候选人。

11月17日，黄仁勋公开表示，如果董事会认为他回归符合公司最佳利益，他愿意重新担任CEO，并承诺全力配合正在进行的独立调查。但当时董事会主席哈维·琼斯明确说，董事会一致接受黄仁勋辞职，无意重新任命他。

转折来得很快。英伟达称，董事会此前与黄仁勋进行了多轮讨论，最终认可他的坦诚态度和继续领导公司的能力。董事会还征询了美国政府高级官员的意见，认为黄仁勋重返英伟达不会构成国家安全风险。

黄仁勋回应称，能够重新领导英伟达深感荣幸，将以更坚定的责任感承担这一职责。他还感谢家人给予的爱与支持，并表示已经迫不及待想重返工作岗位。

不过，复职并不代表事情完全翻篇。英伟达此前启动的独立调查仍将继续，黄仁勋也承诺全力配合。

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