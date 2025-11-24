AI日报：OpenAI将停止GPT-4o API访问；小米开源跨域具身大模型MiMo-Embodied；灵光上线6天突破200万下载

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、OpenAI 宣布将停止 GPT-4o 模型 API 访问，开发者需尽快迁移

OpenAI 宣布将停止 GPT-4o 模型 API 访问，开发者需尽快迁移。GPT-4o 仍会保留给个人用户使用，但已不再作为默认模型。OpenAI 鼓励开发者迁移到 GPT-5.1 系列，以获得更好的性能和更合理的定价。

【AiBase提要:】 🌟 OpenAI 将于 2026 年 2 月停止对 GPT-4o 模型的 API 访问，开发者需在三个月内进行迁移。 🔍 GPT-4o 仍将保留供个人用户使用，目前没有从消费者端移除的计划。 ⚙️ 开发者被鼓励迁移至性能更强的 GPT-5.1 系列，因其提供更优越的功能和更合理的定价。

2、小米开源跨域具身大模型MiMo-Embodied：29项基准刷新SOTA，自驾+家用场景一套权重通吃

小米开源跨域具身大模型MiMo-Embodied，在29项基准测试中全面优于现有模型，展现了强大的性能和泛化能力，为跨场景智能融合提供了新思路。

【AiBase提要:】 🧠 跨域能力覆盖：MiMo-Embodied模型支持具身智能与自动驾驶任务的统一建模。 🔄 双向协同赋能：模型验证了室内交互与道路决策能力的知识迁移协同效应。 🚀 全链优化可靠：采用多阶段训练策略，提升真实环境部署可靠性。

3、清华提出“能力密度”评估体系：AI模型每3.5个月体积减半，面壁智能已落地手机/车载/家居

清华大学联合面壁智能在《自然・机器智能》发表论文，提出‘能力密度’指标，强调模型性能应注重‘重密度、轻规模’。研究发现，模型密度每3.5个月翻倍，参数量可指数级下降。面壁智能基于此推出高密度模型，已在多个场景落地，并计划2026年推出‘背包级’个人大模型。

【AiBase提要:】 🌱 提出‘能力密度’指标，推动AI模型小型化发展。 📈 模型密度每3.5个月翻倍，参数量显著减少。 🚀 面壁智能推出高密度模型，已应用于手机、车载和家居场景。

4、月之暗面即将融资 40 亿美元，明年或登陆资本市场！

月之暗面凭借其先进的技术和产品迅速占领市场，吸引了众多投资者的目光。融资成功后，公司计划在明年启动首次公开募股（IPO），以获取更多资金用于技术研发和市场扩展，巩固其在人工智能领域的领导地位。

【AiBase提要:】 🚀 月之暗面完成数亿美元融资，估值达40亿美元。 💼 IDG资本和腾讯等知名机构参与投资。 📈 公司计划明年启动IPO，进一步拓展市场。

5、加速度！灵光上线6天突破200万下载，第二个百万仅用2日

灵光AI助手凭借其创新功能和高效性能，在短时间内迅速获得用户的青睐，展现了强大的市场潜力和用户体验优势。

【AiBase提要:】 📱 灵光AI助手在6天内突破200万下载量，展现强劲的市场吸引力。 🛠️ “灵光闪应用”功能支持30秒生成小应用，降低开发门槛，激发用户创造力。 🧠 灵光具备全模态内容生成能力，支持3D、音视频等多形式输出，提升交互体验。

6、谷歌在其安卓版 Chrome 浏览器的 Canary 增加 AI 图像生成功能

谷歌在安卓版 Chrome Canary 频道中推出了名为 'Nano Banana' 的 AI 图像生成功能，用户可以直接在地址栏输入文本提示生成图像，无需跳转页面，提升了使用便利性。

【AiBase提要:】 🚀 新增功能：谷歌 Chrome 浏览器在 Canary 频道推出 AI 图像生成功能，用户可直接在地址栏生成图像。 📱 操作简便：只需点击加号图标，输入提示词，即可快速生成 AI 图像，整个过程无需跳转。 🔍 内容可追溯：所有生成的图像都会带有 SynthID 水印，确保用户能够验证其来源。

7、Udio 用户失去下载 AI 音乐作品的权利，引发不满

Udio 平台因与环球音乐达成和解，取消了用户下载 AI 音乐作品的功能，引发创作者的强烈不满。用户在注册时签署的条款中放弃了集体诉讼权，使得他们无法通过法律途径维权。这一事件不仅影响 Udio 用户，还可能对其他类似平台产生警示作用。

【AiBase提要:】 🎵 Udio 用户无法再下载 AI 音乐作品，引发创作者不满。 ⚖️ 用户在注册时放弃集体诉讼权，缺乏法律维权途径。 🚨 其他平台用户也可能面临类似的法律压力，需关注自身权利。

8、育碧推出首款可玩生成式 AI 项目 “Teammates”，探索游戏新体验

育碧推出的‘Teammates’项目是其首个结合生成式人工智能的可玩研究项目，通过实时语音指令和增强的游戏玩法提升玩家体验。游戏中引入了AI助手Jaspar和两位高级AI NPC Pablo与Sofia，使玩家能够与他们互动并指挥，增强了游戏的沉浸感和趣味性。

【AiBase提要:】 🎮 育碧推出“Teammates”项目，结合生成式AI与FPS机制。 🗣️ AI助手Jaspar能处理语音指令，提供背景信息和调整设置。 👥 AI NPC Pablo和Sofia可与玩家互动，增加情感连接。

