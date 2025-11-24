小米澎湃OS 3公布升级汇总：小爱随心修图等功能上线

站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:今日，小米官方对澎湃OS3近期的升级情况进行了全面汇总，旨在让用户更便捷地了解新功能，此次升级带来了诸多实用且有趣的特性，为用户的使用体验增添了不少色彩。

在图像处理方面，超级小爱随心修图功能闪亮登场。当用户在相册大图页选中照片后，只需唤醒超级小爱，就能随心表达自己的修图需求。即便用户没有专业的修图技能，只需简单描述，就能轻松完成修图操作，让修图变得简单又便捷。

小米超级岛也有了新变化，更多应用通知功能登陆其中。目前，小米超级岛已成功适配小米音乐和网易云音乐，用户长按拖拽就能将自己喜欢的音乐分享给好友，分享音乐变得更加轻松。此外，小米超级岛还适配了应用锁人脸识别与NFC刷卡通知，进一步丰富了其功能应用场景。

相册体验在此次升级中焕然一新。全新推出的宠物影集功能，能够自动识别并整理毛孩子的照片，让用户可以更方便地查看和回忆与宠物的美好瞬间。水印功能也得到了全面升级，新增了更多水印样式，还支持自定义图像、自定义文字、镜头参数开关以及画框背景调整等更多设置项，充分满足了用户对于个性化水印的需求。图片编辑方面，新增了人像超清画质功能，让人像修图更加高清细腻，呈现出更优质的效果。视频编辑功能也有诸多更新，新增了文字样式自定义设置，用户可以对字体、文字颜色、透明度、对齐样式等进行个性化调整;新增了草稿箱功能，用户可以保存视频编辑进度，即使退出再剪辑，进度依然在线;还支持缩放视频轨道，使得长视频编辑操作更加方便。

录音机功能同样迎来了升级，让用户听得更准、找得更快、整理更轻松。全新推出的结构化录音内容摘要功能，能够帮助用户高效回顾录音内容。在查看录音首页分类时，用户可以根据应用图标快速定位录音文件。AI识音对专业术语和方言的识别效果更快更准确，还支持AI优化文本、删除冗余字句。此外，用户还可以设置背部轻敲的快捷方式来开启录音，操作更加便捷。

AI壁纸功能也有了新突破，上传照片生成的AI壁纸支持一键分享和保存，方便用户与他人分享自己的创意作品。同时，新增了系统精选AI壁纸，用户无需生成即可直接使用，为手机桌面增添更多个性化选择。

小米澎湃OS3此次的升级涵盖了图像、音乐、录音、壁纸等多个方面，为用户带来了更加丰富、便捷、个性化的使用体验，相信会受到广大用户的喜爱。

（举报）