智元机器人正式推出灵心平台 支持机器人个性化订制

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日 消息:近日，智元机器人正式推出灵心平台，这一创新成果凭借其独特的零代码操作理念，为机器人个性化定制领域带来了全新变革。

灵心平台主打零代码操作，这一设计极大地降低了用户的使用门槛。即便用户没有专业的编程知识，只需通过简单的拖拽与点选操作，就能轻松完成对机器人声音、行为、人格设定、记忆体系以及任务流程等多方面的个性化配置，让每个人都能按照自己的需求和喜好打造专属机器人。

在声音定制方面，灵心平台表现尤为出色。平台内置了多达3040款风格各异的预制音色，这些音色丰富多样，涵盖了温柔陪伴型、俏皮互动型，甚至还有充满趣味的方言音色等，能够满足不同用户在不同场景下的需求。不仅如此，平台还支持“音色复刻”功能。用户只需上传一段自己的录音，机器人就能拥有与用户高度相似的声音，这一功能为用户带来了更加个性化、亲近的交互体验。

行为设计上，灵心平台赋予了用户极大的创作自由。用户可以像剪辑视频一样，自由组合机器人的表情、动作与语音，从而打造出各种完整的互动技能。无论是夸夸鼓励、迎宾接待，还是趣味表演等场景，都能轻松实现。例如，当触发夸夸场景时，机器人能够同步联动表情、动作与语音，反馈更加生动自然，让用户感受到更加真实、有趣的互动。

除了声音和行为，灵心平台还注重机器人的记忆与演进能力。机器人能够记录用户的身份信息、偏好以及历史互动情况，基于这些信息实现更自然的交流。对于企业用户而言，这一功能更是具有极大的价值。企业可以上传产品资料和业务话术，让机器人在客服、导览等场景中持续学习，不断优化自身表现，提升服务质量和效率。

在任务配置方面，灵心平台同样表现出色。用户不仅可以与机器人进行对话互动，还能为其配置具体的任务流程。比如导览讲解、物品递送、活动主持等，大大拓宽了机器人的应用场景，使其能够在更多领域发挥作用。

目前，灵心平台已经支持远征A2旗舰款（需升级至V1.3版本）与灵犀X2(需升级至V0.9版本)，这两个系统版本将于近期陆续发布。随着灵心平台的推出，相信将为机器人行业带来新的发展机遇，推动机器人向更加个性化、智能化的方向迈进。

