首页 > 原创 > 关键词  > 智元机器人最新资讯  > 正文

智元机器人正式推出灵心平台 支持机器人个性化订制

2025-11-24 15:39 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日 消息:近日，智元机器人正式推出灵心平台，这一创新成果凭借其独特的零代码操作理念，为机器人个性化定制领域带来了全新变革。

灵心平台主打零代码操作，这一设计极大地降低了用户的使用门槛。即便用户没有专业的编程知识，只需通过简单的拖拽与点选操作，就能轻松完成对机器人声音、行为、人格设定、记忆体系以及任务流程等多方面的个性化配置，让每个人都能按照自己的需求和喜好打造专属机器人。

在声音定制方面，灵心平台表现尤为出色。平台内置了多达3040款风格各异的预制音色，这些音色丰富多样，涵盖了温柔陪伴型、俏皮互动型，甚至还有充满趣味的方言音色等，能够满足不同用户在不同场景下的需求。不仅如此，平台还支持“音色复刻”功能。用户只需上传一段自己的录音，机器人就能拥有与用户高度相似的声音，这一功能为用户带来了更加个性化、亲近的交互体验。

智元发布灵心平台：可定制机器人声音、性格

行为设计上，灵心平台赋予了用户极大的创作自由。用户可以像剪辑视频一样，自由组合机器人的表情、动作与语音，从而打造出各种完整的互动技能。无论是夸夸鼓励、迎宾接待，还是趣味表演等场景，都能轻松实现。例如，当触发夸夸场景时，机器人能够同步联动表情、动作与语音，反馈更加生动自然，让用户感受到更加真实、有趣的互动。

除了声音和行为，灵心平台还注重机器人的记忆与演进能力。机器人能够记录用户的身份信息、偏好以及历史互动情况，基于这些信息实现更自然的交流。对于企业用户而言，这一功能更是具有极大的价值。企业可以上传产品资料和业务话术，让机器人在客服、导览等场景中持续学习，不断优化自身表现，提升服务质量和效率。

在任务配置方面，灵心平台同样表现出色。用户不仅可以与机器人进行对话互动，还能为其配置具体的任务流程。比如导览讲解、物品递送、活动主持等，大大拓宽了机器人的应用场景，使其能够在更多领域发挥作用。

目前，灵心平台已经支持远征A2旗舰款（需升级至V1.3版本）与灵犀X2(需升级至V0.9版本)，这两个系统版本将于近期陆续发布。随着灵心平台的推出，相信将为机器人行业带来新的发展机遇，推动机器人向更加个性化、智能化的方向迈进。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 人形机器人让小鹏走上了神坛

    这场由机器人引爆的重估，效果或许超乎小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏的预料。 IRON登场那几天，全网都在找拉链，还有批评声指出，何小鹏在演戏。这种不信任，恰恰是市场对小鹏，乃至所有中国车企的刻板印象:会堆料、会营销，但搞不定具身智能这种真科技。 市场越是质疑里面藏人，那把最终亮出的剪刀就越有分量。何小鹏要的，本就不是一句“信了”，而是一个迫使资�

    ​机器人 ​小鹏汽车 ​具身智能

  • 慧辰股份的AI应用破圈 发布机器人智脑“X”平台赋能让硬件更智能

    慧辰股份发布AI战略，聚焦垂直领域打造“专才”而非“通才”AI产品。其四大智能体包括：Data Agent重塑数据分析交互，让业务人员用自然语言分析内外数据；垂直行业数据洞见智能体，专攻非结构化数据价值挖掘；市场需求研判智能体，辅助销售团队把握商机；数字员工管理平台，规模化部署AI应用。通过将AI技术与行业Know-How深度结合，该公司推动AI从“炫技”走向“赋能”，成为产业数字化转型的基础设施。

    ​人工智能 ​垂直领域AI ​企业级AI

  • 从“主动预防”切入，首款家庭具身机器人开启一场大规模社会实验

    星动力公司推出首款家用具身智能机器人星动力H1，通过“千台臻享计划”招募1000个体验家庭，开展大规模用户共创活动。该产品定位“主动预防”健康管理，集自主移动、精细操作、环境感知与人机协同于一体，致力于成为家庭智能伙伴而非单一功能设备。此举旨在探索具身智能在非标准化家庭场景中的可行性，通过真实用户反馈持续优化产品，为人机协同模式提供实践样本。

    ​机器人技术 ​家庭智能体 ​具身智能

  • 智元×火花机器人攻克复杂环境集群控制，机器狗方阵演绎精准协同闪耀广州灯光节

    2025年广州国际灯光节上，智元机器狗D1+EDU方阵完成行业首次大型文旅活动机器狗集群协同展演。通过精准步态控制实现方阵变换、同步舞蹈等高难度动作，智能灯带与光影实时联动形成"光河""星空"等视觉效果。该方案攻克了开放场景下多机协同控制技术瓶颈，形成可复制的标准化解决方案，为机器狗在开业典礼、主题展会等场景的规模化应用提供路径，有效破解集群协同难、环境适应性差等行业痛点。

    ​无人机群 ​机器狗表演 ​广州国际灯光节

  • 联合国向善机器人青少年挑战 首次登陆中国

    国际电信联盟与联合国粮农组织联合发起的“2025-2026国际电联机器人向善青少年挑战赛”在中国启动。这是联合国官方支持的青少年人工智能与机器人活动首次在华举办，标志着中国青少年科技创新教育与国际标准全面接轨。赛事以“粮食安全”为主题，邀请全球10-18岁青少年设计机器人应对农业挑战，探索AI在智慧农业等领域的应用。中国区活动由复旦大学等承办，将于2026年3月在上海举行总决赛，优胜队伍将代表中国参加全球峰会。活动旨在培养青少年科技向善理念，通过实践提升创新能力与全球视野。

    ​国际电信联盟 ​青少年挑战 ​机器人向善

  • 打破乐器边界：AeroBand空气吉他助力机器人高交会开唱

    2025年11月14日，第二十七届中国国际高新技术成果交易会在深圳开幕。全球智能乐器品牌AeroBand空气乐队携智能乐器亮相，重点展示其明星产品AeroBand空气吉他。该产品是全球首款手自一体智能吉他，曾获2023年红点设计奖，具备手自一体、律动伴唱、APP互动学习及无痛硅胶弦等功能。展会现场，机器人化身演奏家与音乐人同台献艺，引发观众热烈反响。AeroBand通过科技重塑音乐全链路体验，致力于打造新一代智能乐器生态系统，让音乐学习更自由、创作更高效、表演更具突破性。

    ​高交会 ​智能乐器 ​AeroBand空气乐队

  • 加速具身机器人落地！INDEMIND携消费级具身大脑硬核亮相DDC2025

    11月21日，INDEMIND在DDC2025开发者大会上展示了搭载ROBOMIND机器人物理AI大脑的陪伴机器人平台。该平台采用“端侧+云端”混合架构，赋予机器人全局空间感知、认知、交互与决策全栈能力，具备低成本、快响应、高泛化等优势，能高效完成导航、多模态交互及空间理解等任务。这是业内首次将大模型级推理决策能力落地为消费级可交互机器人形态，标志着具身机器人发展进入新阶段。INDEMIND未来将持续深耕空间智能技术，推动产业成熟与普及。

    ​DDC2025开发者大会 ​地瓜机器人 ​ROBOMIND

  • 马斯克：数字“永生”有望20年内实现 人类意识上传至机器人

    在上周的特斯拉股东大会上，埃隆马斯克再次抛出震撼性预言：人类有望在20年内，通过其脑机接口公司Neuralink与特斯拉人形机器人Optimus的结合，实现某种形式的数字永生”。 根据他的构想，这一过程将分两步实现：首先由Neuralink捕捉并创建人类心智的数字快照”，涵盖记忆、思维模式甚至个性特征。 Optimus是一款双足机器人，设计目标是在真实世界中导航、与人类互动并执

    ​脑机接口 ​数字永生 ​特斯拉机器人

  • 全球首次！全运会闭幕式上演海上机器人编队，越疆以高端智造定义行业新高度

    11月21日，在杭州亚运会闭幕式上，30台越疆高速高精度智能机器人与舞者联袂表演，开创了国内舞台表演形式的先河。机器人通过集群协同技术，在动态环境中实现毫秒级同步，展现卓越的速度、节拍与稳定性。此次表演验证了国产机器人在极端场景下的技术成熟度，彰显了中国高端制造与科技自信，并为物流、救援等工业应用树立了新标杆。

    ​全运会闭幕式 ​科技与艺术 ​智能机器人

  • 全球首发｜潜行创新 CHASING L1 Ultra AI双智泳池清洁机器人旗舰登场，引爆巴塞罗那国际泳池展

    2025巴塞罗那国际泳池展盛大开幕，中国品牌潜行创新发布旗舰产品L1 Ultra智能清洁机器人。该产品融合360°激光雷达精准建图与AI视觉识别技术，实现厘米级路径规划，清洁覆盖率达95%，彻底解决传统设备盲扫、碰撞、漏扫等行业痛点。现场获多国经销商战略合作意向，订单达数千万，彰显中国智造在全球泳池清洁领域的颠覆性创新实力。

    ​国际泳池展 ​Piscina ​Barcelona2025

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM