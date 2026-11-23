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1、谷歌给 Gemini 补上 GIF 生成功能，Omni 1.2 Flash 掌勺、八国免费用户先用上

谷歌在生成式AI领域持续发力，GIF生成功能降低动态内容创作门槛，由Omni 1.2 Flash高效驱动；同期发布Gemini4Neon瞄准专业场景，灵活定价覆盖不同需求，展现多模态与推理能力并进的战略。

【AiBase提要:】 🎨 GIF生成功能上线，Omni 1.2 Flash驱动 🌍 八国免费用户可用，订阅用户全部开放 🤖 Gemini4Neon推出，专注编程科研企业

2、GLM-5.4 悄然上线 Coding Plan：补齐视觉能力，额度还涨了 1.5 倍

智谱以静默上线方式推出 GLM-5.4，在 Coding Plan 中补齐视觉与 1M 上下文，瞄准多模态编程智能体，同时额度提升至 1.5 倍降低使用门槛。但技术细节未披露，真实效果有待验证。

【AiBase提要:】 🚀 GLM-5.4 悄然上线，用户可直接调用 👁️ 新增视觉与 1M 上下文，可看懂截图和界面 📈 V2/V3 及团队版额度提升至 1.5 倍

3、MiniMax 拿内部模型开刀密码学：把纸面攻击变成秒级实战，NIST 竞赛算法首次被真攻破

MiniMax内部模型展现的自动化密码分析能力令人震惊，首次攻破NIST候选算法，将理论攻击转化为秒级实战，标志AI正深入密码学核心，提示我们需重新审视安全假设并加强AI辅助密码分析研究。

【AiBase提要:】 🔓 首次攻破NIST竞赛候选算法 📈 刷新分组密码最高破解轮数 ⚡ 攻克高阶挑战实例，速度提升数百倍以上

4、和 AI 视频通话问诊：蚂蚁阿福用户破 1.5 亿，还要往手上戴

蚂蚁阿福以1.5亿用户成为全球最大AI健康应用，表明AI正加速健康管理从治病向防病转型。其视频问诊、个性化健康方案与可穿戴设备，降低了慢病管理成本，推动健康责任回归个人。

【AiBase提要:】 📈 蚂蚁阿福用户突破1.5亿，成全球最大AI健康应用 📹 上线AI视频问诊，小毛病可远程观察并联动真人医生 ⌚ 推出健康手环与戒指，把管理延伸到可穿戴设备

5、“欧洲版 OpenAI”落子新加坡：Mistral AI 设亚太总部，替亚洲政府造“主权 AI”

Mistral AI以新加坡为亚太支点，借内政科技局合作与主权AI定位切入公共部门和高科技制造，战略清晰；但区域竞争、本地化交付与数据主权合规仍是持续考验。

【AiBase提要:】 🏢 在新加坡设亚太总部，2027年区域员工将超200人 🛡️ 联手内政科技局打造Phoenix主权AI，已部署内政团队 💰 累计融资超80亿欧元，估值210亿欧元，ASML、三星加持

6、调用量霸榜三十周，赚钱还差一关：国产模型的两张榜单

OpenRouter数据呈现量价背离：国产模型以调用量证明开发者采纳，但高价值代码与软件任务支出仍由Claude主导。这显示国产模型现阶段胜在规模与成本，而非客单价和付费转化，商业化能力是下一关键战场。

【AiBase提要:】 📈 国产模型调用量连续30周超美国，DeepSeek居首 💸 高价值代码任务支出由Claude主导，Kimi第二 ⚠️ 流量优势尚未转化为赚钱能力，差距仍存

7、沉寂百日后先上前菜：智谱下周发 GLM-5.4，3 万亿旗舰 12 月见

智谱以7000亿参数轻量型号GLM-5.4填补多模态空档，节奏务实但仅属阶段性追赶；真正悬念在12月3万亿级旗舰能否对标国际一线，算力与融资压力仍是隐忧。

【AiBase提要:】 🧩 GLM-5.4参数超7000亿，补位多模态，下周发布 🚀 旗舰GLM-5.5参数超3万亿，12月登场，对标国际 ⚠️ 更新节奏断档近百日，算力与融资压力加大

8、蚂蚁百灵医疗健康大模型家族全面开源：四款模型各守一关，从看懂体检报告到拦住医疗风险

蚂蚁百灵开源四模型，覆盖多模态理解、复杂推理、风险预测与安全防护。air-VL激活参数仅5.5B，本地部署且评测领先；flash支持1M上下文与证据核验；Pulse和MedGuard补强预防与合规，落地务实。

【AiBase提要:】 🩺 air-VL多模态理解全球第一，仅5.5B参数可本地部署 🧠 flash支持1M上下文，能主动补全信息并核验医学证据 🛡️ Pulse预测150余项疾病风险，MedGuard守安全合规

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