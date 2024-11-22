AI日报：百度明年推新版文心大模型；OpenAI拟推自研浏览器；搜狗输入法打造全新AI搜索体验；全新FLUX.1 Tools工具包来了

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1、李彦宏:百度计划在明年初推出新版本文心Ernie模型

百度在最新财报中透露，将于明年初推出新版本的文心 Ernie 模型，以加强在基础模型领域的领导地位。李彦宏强调，模型的开发需满足实际市场需求，并将视觉基础模型应用于自动驾驶领域。百度正致力于减少模型 “幻觉”，提高准确性，增强模型的应用价值。

【AiBase提要:】 📉 百度第三季度总营收为336亿元人民币，同比下降3%。 🚀 李彦宏宣布计划于明年初推出新版本文心Ernie模型，进一步提升基础模型能力。 🤝 百度在模型开发上以应用为导向，致力于满足市场需求并降低推理成本。

2、搜狗输入法升级!打造全新AI搜索体验，输入即搜索

搜狗输入法12.0版本推出了多项新功能，核心在于与腾讯混元大模型结合，实现边输入边搜索的 AI 搜索功能，提升用户的搜索效率。还新增了 AI 快查、AI 陪伴、魔术手势等功能，增强了输入法的互动性和便捷性。

【AiBase提要:】 🌟 新版搜狗输入法推出 AI 搜索和 AI 快查功能，实现 “输入即搜索”。 💡 用户可通过输入关键词快速获取信息，提升学习和办公效率。 🌍 AI 快查功能覆盖40多个生活场景，满足用户日常查询需求，完全免费。

3、OpenAI 拟推出自研浏览器 挑战谷歌霸主地位

OpenAI 正计划通过推出一款基于 AI 聊天机器人的自研浏览器，向谷歌的搜索市场发起正面挑战。这一举措凸显了 OpenAI 在搜索领域的野心，同时也是其扩展生态系统的重要一步。

【AiBase提要:】 🤖 OpenAI 正与多个平台合作，计划在旅行、食品、房地产和零售等领域提供 AI 驱动的搜索服务。 📱 OpenAI 考虑为三星设备提供 AI 功能，进一步扩大其在硬件领域的影响力。 📰 OpenAI 与众多新闻出版商达成合作，增强其内容资源库，提升在搜索市场的竞争力。

4、写作能力更强!OpenAI对GPT-4o重大升级，重夺最佳AI模型桂冠

OpenAI 宣布对其旗舰模型 GPT-4o 进行了重大升级，提升了推理、跨媒体和对话能力。GPT-4o 在 “Chatbot Arena” 评估平台上表现优异，位列第一，超越其他竞争模型。用户可通过 ChatGPT Plus 订阅享受更高质量的服务

【AiBase提要:】 🌟 GPT-4o在最近的更新中，提升了推理、跨媒体和对话能力，成为更强大的AI模型。 🏆 在“Chatbot Arena”评估平台上，GPT-4o在与其他模型对比中取得了第一的成绩。 💼 ChatGPT Plus用户可以享受更优质的使用体验，包括无限制访问和额外功能。

5、谷歌新Gemini试验版夺回AI竞技榜首，GPT-4o仅称王一天

近期，谷歌与OpenAI之间的竞争愈发激烈。谷歌新发布的Gemini-Exp-1121模型在多个领域表现出色，迅速超越了OpenAI的GPT-4o，重回AI竞技榜首。同时，OpenAI也在研发新功能，未来可能改变与AI的交流方式。

【AiBase提要:】 📈 谷歌新模型Gemini-Exp-1121在GPT-4o登顶后迅速反超，重回AI竞技榜首。 🔍 Gemini-Exp-1121在代码、推理和视觉理解能力上均有所提升，表现出色。 🎥 OpenAI正在研发“实时摄像”功能，未来或将改变与AI的交流方式。

6、黑森林实验室推出全新FLUX.1Tools工具包 小白也能秒变P图大神

黑森林实验室发布了 FLUX.1Tools 工具包，提升了 FLUX.1模型的控制性和可操控性，允许用户精确修改图片。工具包包含 FLUX.1Fill、FLUX.1Depth、FLUX.1Canny 和 FLUX.1Redux，分别提供图像修复、深度修改、边缘检测和图像变体生成等功能。该工具包分为开源和 API 版本，并与多个合作伙伴合作发布。

【AiBase提要:】 🛠️ FLUX.1Fill是先进的图像修复工具，超越现有解决方案，支持根据文字描述和掩码进行无缝编辑。 🌌 FLUX.1Depth和FLUX.1Canny利用结构信息引导图像生成，保持原始结构，提供更高的输出多样性和一致性。 🎨 FLUX.1Redux适用于生成图像变体，支持根据文字描述重新设计风格，集成于FLUX1.1[pro] Ultra模型中。 详情链接:https://huggingface.co/black-forest-labs/FLUX.1-Redux-dev

7、新一代视觉追踪模型SAMURAI:复杂的场景里也能追踪到主体

SAMURAI模型的推出标志着视觉追踪技术的重大进步，尤其是在复杂场景中的应用。通过引入运动感知机制，SAMURAI不仅提高了追踪的准确性，还展示了其在零-shot条件下的强大性能。这一创新将为未来的智能设备提供更强的视觉识别能力，推动视觉追踪领域的发展。

【AiBase提要:】 🔍 SAMURAI 是对 SAM2模型的创新改进，旨在提升在复杂场景中的视觉对象追踪能力。 ⚙️ 通过引入运动感知记忆机制，SAMURAI 能够准确预测物体运动并优化掩膜选择，避免了错误传播。 📈 在多个基准数据集上，SAMURAI 显示出强大的零 - shot 性能，显著提高了追踪成功率和精度。 详情链接:https://yangchris11.github.io/samurai/

8、苹果正在研发更具对话性的 Siri 语音助手 计划2026年发布

苹果公司正在积极开发一款全新的 Siri 语音助手，计划于2026年春季发布。这款助手将采用先进的大型语言模型技术，以提供更自然的对话体验。苹果希望通过这一创新，提升用户的交互体验，满足日益增长的对语音助手的期望。

【AiBase提要:】 🌟 苹果正在研发一款全新的 Siri 语音助手，计划于2026年春季发布。 🤖 新 Siri 将采用大型语言模型技术，能够实现更自然的对话体验。 🔗 在新版本发布之前，苹果将依赖第三方的 AI 功能，包括 OpenAI 的 ChatGPT。

9、到2025年，数据质量将成为AI成功的关键

随着人工智能技术的迅猛发展，数据质量和治理的重要性愈发凸显。专家们指出，企业在未来必须重视高质量、实时的数据，以推动AI的成功。开放平台的使用将促进数据的无缝集成，确保AI的创新能力。

【AiBase提要:】 🌟 数据质量和治理将主导 AI 的成功，而非生成性技术。 📈2025年，专有商业数据将成为推动 AI 效率和竞争力的核心。 🔄 开放平台与无关系统将促进 AI 的创新和数据的无缝集成。

10、全新突破!YouTube Shorts上线AI视频背景生成功能

YouTube 为 Shorts 功能推出了 Dream Screen，整合 Google DeepMind 的 Veo 模型，支持 AI 生成 1080p 视频背景。创作者可以输入场景描述，系统生成多个动态背景供选择。

【AiBase提要:】 🌟 通过整合Google DeepMind的Veo模型，YouTube Shorts现支持1080p AI视频背景生成，提升创作质量。 🎨 创作者只需简单描述场景，系统便可生成多种动态背景，令短视频创作更具创意。 🚀 这一功能目前已在多个国家上线，显示出YouTube在短视频领域的技术优势，进一步吸引全球创作者。

11、三星推出全新 Gauss2AI 模型或将成为下一个Galaxy大脑

三星在开发者大会上发布 Gauss 2 AI 模型，提升了性能和效率，适用于智能手机及家电等设备。Gauss 2 具备多模态能力，支持图像、文本和代码处理，运行速度比前代快 1.5 到 3 倍，且提供三种版本以满足不同需求。

【AiBase 提要:】 ✨ 新增的对话模式允许用户在初始搜索后继续提问。 🔍 Brave 承诺保护用户隐私，不存储任何查询记录。 🤖 该功能结合了传统搜索与 AI 聊天的优势，提升搜索效率。

12. 重磅升级!Brave 搜索推出 AI 对话功能，打造搜索引擎新体验

Brave 搜索引擎近日推出了 AI 对话功能，增强了其 "Answer with AI" 功能的连续追问能力，使用户可以深入探讨搜索主题。此功能在提供信息的同时，保障用户隐私，不会存储查询记录。Brave 通过结合搜索引擎与 AI 聊天机器人的优势，提升了搜索体验的连贯性和深度。

【AiBase 提要:】 ✨ 新增的对话模式允许用户在初始搜索后继续提问。 🔍 Brave 承诺保护用户隐私，不存储任何查询记录。 🤖 该功能结合了传统搜索与 AI 聊天的优势，提升搜索效率。

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