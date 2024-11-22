REDMI K80Pro将搭载骁龙8版处理器：配备游戏独显D1

站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:小米公司今日宣布，即将推出的REDMI K80Pro将搭载高性能的骁龙8至尊版处理器，并配备游戏独显D1以及双环路3D冰封散热技术。这款手机还内置了狂暴引擎4.0，根据安兔兔的测试，其综合性能跑分达到了3194766的高分，显示出其卓越的性能。

REDMI K80Pro的外观设计已经对外公布，该机型将在11月27日晚7点正式发布。值得注意的是，乒乓球世界冠军樊振东将担任REDMI的冠军大使。REDMI K80Pro采用了光雾双工一体工艺，这一工艺使得手机的精细度提升了2.5倍。

此外，该机型还采用了小米同款的屏幕内走线技术，实现了1.9mm的超窄下巴设计，以及接近50:50的黄金配重比，提供了REDMI品牌首款无孔化顶部设计。

REDMI K80Pro还配备了小米龙晶玻璃2.0，这种材料增强了手机的耐用性。同时，手机的超声波指纹识别系统也得到了升级，新系统被宣传为“湿手秒解，夜间不刺眼”，为用户提供了更便捷的解锁体验。

新机还搭载了「小米星辰通信」技术，支持IP68/IP69级别的防尘防水功能，以及AI触控2.0，进一步提升了用户的操作体验。这些特性的集合，使得REDMI K80Pro成为了一款备受期待的高性能智能手机。

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