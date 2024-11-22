首页 > 原创 > 关键词  > 小米最新资讯  > 正文

REDMI K80Pro将搭载骁龙8版处理器：配备游戏独显D1

2024-11-22 09:55 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:小米公司今日宣布，即将推出的REDMI K80Pro将搭载高性能的骁龙8至尊版处理器，并配备游戏独显D1以及双环路3D冰封散热技术。这款手机还内置了狂暴引擎4.0，根据安兔兔的测试，其综合性能跑分达到了3194766的高分，显示出其卓越的性能。

微信截图_20241122095449.png

REDMI K80Pro的外观设计已经对外公布，该机型将在11月27日晚7点正式发布。值得注意的是，乒乓球世界冠军樊振东将担任REDMI的冠军大使。REDMI K80Pro采用了光雾双工一体工艺，这一工艺使得手机的精细度提升了2.5倍。

此外，该机型还采用了小米同款的屏幕内走线技术，实现了1.9mm的超窄下巴设计，以及接近50:50的黄金配重比，提供了REDMI品牌首款无孔化顶部设计。

REDMI K80Pro还配备了小米龙晶玻璃2.0，这种材料增强了手机的耐用性。同时，手机的超声波指纹识别系统也得到了升级，新系统被宣传为“湿手秒解，夜间不刺眼”，为用户提供了更便捷的解锁体验。

新机还搭载了「小米星辰通信」技术，支持IP68/IP69级别的防尘防水功能，以及AI触控2.0，进一步提升了用户的操作体验。这些特性的集合，使得REDMI K80Pro成为了一款备受期待的高性能智能手机。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 性能大满贯！REDMI K80 Pro搭载骁龙8至尊版+D1独显：跑分接近320万

    王腾预告，REDMIK80Pro搭载高通骁龙8至尊版处理器，同时配备游戏独显芯片D1，安兔兔跑分达到了3194766，是REDMI迄今最强悍的高端旗舰。公开信息显示，游戏独显芯片D1由REDMIK70至尊版首发搭载，配合天玑9300的强悍性能，做到了《大世界手游》2小时满血并发。该机将于11月27日发布。

    ​REDMI ​K80 ​Pro

  • Redmi K80全系入网：首批搭载骁龙8至尊版 预计11月发布

    RedmiK80系列已获得入网许可，预计将于11月与消费者见面。此次入网的两款型号分别为24122RKC7C的标准版和24127RK2CC的Pro版。Redmi总经理王腾强调，今年标志着Redmi的新十年，K80系列将在产品上进行全面升级，从性能旗舰进化到全能科技旗舰，同时仍将坚守极致性价比。

    ​Redmi ​K80 ​手机入网许可

  • Redmi首款骁龙8至尊版旗舰！Redmi K80系列入网

    RedmiK80系列正式入网，型号是24117RK2CC，这是Redmi第一款骁龙8至尊版旗舰。RedmiK80Pro将首批搭载骁龙8至尊版，K80标准版预计搭载骁龙8Gen3芯片，作为高通最强平台，骁龙8至尊版采用26”架构，首发自研的第二代OryonCPU。王腾还表示，K80系列将会成为绝杀产品，在竞争力上超过了诸多友商的产品，对于准备在年底更换手机的同学来说，可以考虑一下K80系列。

    ​Redmi ​K80 ​骁龙8至尊版

  • Redmi K80 Pro蓄势待发：骁龙8至尊版+2K直屏配置同档唯一

    Redmi品牌王腾在微博上为RedmiK80Pro预热，他问大家K80Pro需要做多少个频段”。小米15Pro支持23个5G频段，小米15支持22个5G频段，预计即将发布的K80Pro至少会支持22个5G频段。考虑到上一代K70Pro起售价是3299元，预计K80Pro价格在3500元左右，这将是同档位唯一采用2K直屏的骁龙8至尊版旗舰，依然拥有极致的性价比。

    ​Redmi ​K80 ​Pro

  • Redmi K80系列首批搭载澎湃OS 2：包括K80K80 Pro两款机型

    RedmiK80系列手机将首批搭载全新的澎湃OS2系统。小米集团总裁卢伟冰详细介绍了澎湃OS2的三项技术革新:HyperCore、HyperConnect和HyperAl。两款手机都将标配最新一代华星2K直屏，这在同档手机中较为罕见。

    ​Redmi ​K80 ​澎湃OS2

  • Redmi K80 Pro下周预热：要涨价

    博主数码闲聊站爆料，RedmiK80Pro会在下周开始预热。根据官方公布的信息，这次Redmi将同时推出K80标准版和K80Pro两款机型，没有K80E。王腾表示：年底这一波旗舰定价都挺难的，每一款好产品都值得被鼓励。

    ​Redmi ​K80 ​Pro

  • Redmi K80蓄势待发 员工：又又又稳了

    Redmi张一帆预热K80系列，称K80系列超强的产品力，这次又又又稳了。新款RedmiK80系列包括RedmiK80和RedmiK80Pro两款手机，并且该系列的定位有所提升，不会推出RedmiK80E版本。新品将在下周开始预热，本月下旬正式发布。

    ​Redmi ​K80 ​K80系列

  • 王腾：Redmi K80E被砍掉了

    在今晚的直播中，Redmi总经理王腾表示，今年的K80系列只有两杯，没有K80E。公开信息显示，在K60系列、K70系列上，Redmi连续两年分别推出了K60E、K70E，两代机型分别首发搭载了天玑8200、天玑8300-Ultra处理器。RedmiK80全系配备2K护眼直屏有望支持无线充电，支持超声波屏幕指纹识别，电池容量有望达到6000毫安时。

    ​Redmi ​K80 ​骁龙8

  • 真我史上最强性能！真我GT7 Pro首批搭载骁龙8至尊版：一直满帧游戏到关机

    今日，真我副总裁徐起发文表示，真我GT7Pro从满电到关机，无论是轻载还是重载，即使开启最高画质也能保持长时间的满帧体验且不烫手，是真我史上最强性能手机。真我GT7Pro将首批搭载骁龙8至尊版处理器，该芯片相较上一代在性能上有显著提升。真我GT7Pro的发布时间已确定，将于11月4日14点正式发布。

    ​真我GT7 ​Pro ​骁龙8至尊版

  • Redmi最贵旗舰！王腾暗示Redmi K80 Pro定价4000元

    在直播过程中，Redmi总经理王腾表示，RedmiK80Pro在4000档位不留遗憾，这意味着RedmiK80Pro定价在4000元左右，是Redmi史上最贵的高端旗舰。王腾在直播时还确认，RedmiK80Pro会涨价，但绝对值得等待，K80系列物超所值。RedmiK80Pro搭载高通骁龙8至尊版，安兔兔跑分突破300万分，支持超声波屏幕指纹。

    ​Redmi ​K80 ​Pro

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM