华为畅享70X尊享版发布：售价1899元起

站长之家（ChinaZ.com）11月21日 消息:今日，华为正式推出畅享70X尊享版手机，256GB版本首发价1899元，512GB版本首发价2199元，将于11月27日10:08开启首销。作为畅享系列的新一代机型，尊享版在性能、屏幕、通信及耐用性等方面实现全面升级，进一步强化了中端市场的竞争力。

核心配置上，华为畅享70X尊享版搭载麒麟8000芯片，相比标准版的麒麟8000A性能显著提升，可满足日常多任务处理及轻度游戏需求。屏幕方面，新机配备6.78英寸3D双曲OLED屏，分辨率达2700*1224，支持120Hz高刷新率与2160Hz高频PWM调光，兼顾流畅视觉体验与护眼效果，同时新增AI湿手触控功能，湿手操作也能精准响应。

通信能力是该机的一大亮点。华为畅享70X尊享版支持北斗卫星图片消息功能，用户长按畅享X键即可通过畅连应用发送或接收北斗卫星消息，在无地面网络信号的极端环境下仍能保持紧急通信能力。此外，机身采用坚韧玄甲架构，耐摔高度提升至1.8米，最高可承受65千克压力，大幅降低意外跌落损坏风险。

影像系统方面，新机后置5000万像素RYYB超感知主摄，搭配200万像素景深镜头与10通道色温传感器，暗光拍摄表现更优;前置800万像素镜头满足日常自拍需求。续航与充电方面，内置6100mAh大容量电池，支持40W有线快充，兼顾持久续航与快速回血。

其他功能上，华为畅享70X尊享版运行HarmonyOS4.2操作系统，支持超级NFC、屏下指纹识别、鸿蒙智慧通信（含AI网络秒回、弱信号通话优化、拥塞信号增强等），进一步提升使用便捷性与通信稳定性。

