荣耀500 Pro宣布升级3D超声波指纹 湿手解锁仅需0.1秒

2025-11-21 11:26

站长之家（ChinaZ.com）11月21日 消息:荣耀官方今日正式宣布，将于11月24日发布全新荣耀500系列，包含荣耀500与荣耀500Pro两款机型。其中，荣耀500Pro首次搭载3D超声波指纹技术，宣称“湿手解锁仅需0.1秒”，引发市场关注。

据介绍，3D超声波指纹技术通过超声波穿透表皮层，精准识别指纹三维结构，相比上一代荣耀400系列采用的光学指纹方案，具备更强穿透力与抗干扰能力。即使手指沾有水渍、污渍或汗液，仍可快速完成解锁，且支持活体检测，安全性显著提升。这一升级将大幅优化用户日常解锁体验，尤其在潮湿环境或运动场景中表现更佳。

荣耀500 Pro宣布升级3D超声波指纹 湿手秒解锁

防水性能方面，荣耀500系列全系支持IP68、IP69、IP69K三重顶配防护标准。其中，IP69K将防护等级提升至工业级，可承受80℃高温高压水流动态喷溅，无论是冬季泡温泉、洗澡，还是夏季游泳、水上运动，均无需担心设备进水损坏。据行业标准，IPXX后两位数字分别代表防尘与防水等级，防尘最高为6级，防水最高为9级，而IP69K的耐受力远超常规防水标准。

核心配置上，荣耀500系列延续高性能路线。荣耀500搭载高通第四代骁龙8s处理器，荣耀500Pro则升级为骁龙8至尊版，全系配备8000mAh青海湖大容量电池，兼顾强劲性能与持久续航。目前，官方尚未公布更多细节，但据业内人士推测，新机可能在屏幕、影像、快充等方面进一步突破。

