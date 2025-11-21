华为MateBook Fold非凡大师将推出全新瑞红配色版本

站长之家（ChinaZ.com）11月21日 消息:据华为终端官方微博最新消息，旗下鸿蒙折叠电脑华为MateBook Fold非凡大师将于11月25日发布会上推出全新瑞红配色版本，为消费者带来更丰富的个性化选择。这款自今年5月首发的旗舰产品，凭借突破性形态设计与鸿蒙系统创新交互，持续引领高端笔记本电脑市场。

作为全球首款量产的鸿蒙折叠电脑，华为MateBook Fold非凡大师首发起售价23999元，其核心亮点在于13英寸至18英寸的无缝形态切换——闭合状态下为常规13英寸笔记本尺寸，展开后则化身18英寸沉浸式大屏，巧妙平衡了便携性与大屏体验的矛盾。这一设计不仅重新定义了移动办公场景，更通过多形态自由切换满足娱乐、创作等多元需求。

硬件创新之外，该设备搭载的鸿蒙电脑系统成为另一大竞争力。系统重构了交互底层逻辑，可智能识别触屏、键鼠、触控板等输入方式，并自动匹配响应模式。无论是滑动操作、元素拖拽还是内容缩放，均能精准适配用户习惯，实现“指随心动”的流畅体验。更值得关注的是，鸿蒙系统深度融合AI与智慧交互技术，通过小艺慧记、小艺知识空间、小艺文档助理等功能矩阵，构建起全场景生产力工具链。

以实际应用场景为例，小艺慧记可在会议中实时转写语音内容，并在结束后自动生成结构化纪要，大幅提升办公效率;小艺知识空间则基于自然语义理解技术，支持对本地图片、文件等数据的深度搜索，用户仅需描述关键词即可快速定位所需信息。这些功能突破传统电脑交互边界，将AI能力渗透至日常使用细节。

