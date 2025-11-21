首页 > 原创 > 关键词  > 华为最新资讯  > 正文

华为MateBook Fold非凡大师将推出全新瑞红配色版本

2025-11-21 11:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月21日 消息:华为终端官方微博最新消息，旗下鸿蒙折叠电脑华为MateBook Fold非凡大师将于11月25日发布会上推出全新瑞红配色版本，为消费者带来更丰富的个性化选择。这款自今年5月首发的旗舰产品，凭借突破性形态设计与鸿蒙系统创新交互，持续引领高端笔记本电脑市场。

作为全球首款量产的鸿蒙折叠电脑，华为MateBook Fold非凡大师首发起售价23999元，其核心亮点在于13英寸至18英寸的无缝形态切换——闭合状态下为常规13英寸笔记本尺寸，展开后则化身18英寸沉浸式大屏，巧妙平衡了便携性与大屏体验的矛盾。这一设计不仅重新定义了移动办公场景，更通过多形态自由切换满足娱乐、创作等多元需求。

华为MateBook Fold非凡大师新版本亮相 瑞红色大气夺目

硬件创新之外，该设备搭载的鸿蒙电脑系统成为另一大竞争力。系统重构了交互底层逻辑，可智能识别触屏、键鼠、触控板等输入方式，并自动匹配响应模式。无论是滑动操作、元素拖拽还是内容缩放，均能精准适配用户习惯，实现“指随心动”的流畅体验。更值得关注的是，鸿蒙系统深度融合AI与智慧交互技术，通过小艺慧记、小艺知识空间、小艺文档助理等功能矩阵，构建起全场景生产力工具链。

以实际应用场景为例，小艺慧记可在会议中实时转写语音内容，并在结束后自动生成结构化纪要，大幅提升办公效率;小艺知识空间则基于自然语义理解技术，支持对本地图片、文件等数据的深度搜索，用户仅需描述关键词即可快速定位所需信息。这些功能突破传统电脑交互边界，将AI能力渗透至日常使用细节。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 成年轻人“职场潮流符号”，WIKO Hi MateBook系列双11销量同比狂飙621%

    WIKO Hi MateBook 14自10月底上市以来，凭借万元旗舰级配置与不足5000元的起售价，成为市场焦点。其亮点包括：2.8K OLED高刷触控屏、行业首创波点艺术键盘、180天只换不修售后政策。搭载酷睿Ultra 7或锐龙7处理器，性能强劲，配合轻至1.32kg的潮感设计，精准满足年轻用户对颜值与个性的需求。通过与SmileyWorld联名及DIY贴纸，强化情感连接，成为职场潮流符号，双十一期间销量同比猛增621%，重塑5000元价位笔记本竞争力。

    ​WIKO ​Hi ​MateBook14

  • 华为年度机皇！Mate 80 RS非凡大师亮相：首发20GB内存、双潜望长焦镜头

    今日，华为Mate 80系列宣布定档11月25日发布，目前已在华为商城上架，将于今天中午12:08开启预订。 华为商城显示，作为华为最顶级的高端旗舰，华为Mate 80 RS非凡大师首发20GB内存，这是华为内存最大的旗舰手机，比安卓阵营普遍采用的16GB内存更大。

    ​华为Mate ​80 ​麒麟9030芯片

  • 余承东官宣华为MatePad Edge：鸿蒙二合一平板电脑

    今日，华为常务董事、产品投资委员会主任、终端BG董事长余承东发布视频，正式揭开华为MatePad Edge的神秘面纱。这款超旗舰新品定位为鸿蒙二合一平板电脑，既是巨幕平板，又具备性能电脑的强大实力。 据数码博主“数码闲聊站”爆料，华为MatePad Edge亮点颇多。在屏幕方面，它采用14.2英寸OLED屏幕，并且提供柔光屏版本，能够为用户带来更为出色的视觉体验。性能上，该机�

    ​华为MatePad ​Edge ​鸿蒙二合一平板

  • 华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师紫金款明天开启预售

    华为11月14日推出WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师紫金款智能手表。该系列定位超高端，于2023年9月首次发布，由刘德华代言。新款采用18K黄金材质，设计灵感源自航海轮舵，表圈手工镶嵌六颗黄金，搭配黄金表圈、旋转表冠及可伸缩蝴蝶扣等精致设计，尽显奢华质感。功能方面支持双向北斗卫星消息、百米防水及健康管理，智能模式下续航达8天。新品将于11月15日10:08开启预售，面向追求高端独特风格的消费者。

    ​华为WATCH ​ULTIMATE ​DESIGN

  • 首款鸿蒙二合一平板电脑！华为MatePad Edge搭载麒麟9 PC级芯片、双界面切换

    华为宣布，首款鸿蒙二合一平板电脑华为MatePad Edge将于11月25日正式发布。 据数码博主数码闲聊站”爆料，华为MatePad Edge搭载麒麟9 PC级芯片，支持65W充电，顶配提供24GB 1TB版本，并内置主动散热风扇，释放更强性能，可让《原神》等大型游戏比普通平板运行更流畅。 该机正面配备14.2英寸超大屏幕，可选柔光屏版本，更护眼。同时支

    ​华为MatePad ​Edge ​鸿蒙二合一平板

  • 华为Mate X7外观公布 搭载全新折叠玄武架构

    华为Mate X7折叠屏手机正式亮相，搭载全新超可靠折叠玄武架构，通过80℃热水喷淋、铁球冲击及弯折测试等极限可靠性检测，抗跌落、抗冲击及抗热水性能全面升级。支持IP58/IP59级别防尘抗水，典藏版外屏采用第二代玄武钢化昆仑玻璃，抗摔性能更出色。延续后置四摄与闪光灯布局，影像系统升级至5000万像素可变光圈主摄和潜望长焦镜头，硬件配置麒麟9030芯片，提供12GB/16GB/20GB多种内存版本，满足不同使用需求。

    ​华为Mate ​X7 ​折叠屏手机

  • 华为MatePad Edge首次实现平板、电脑深度融合：四指横滑无缝切换

    华为MatePad Edge二合一平板电脑今天正式公布，依托于鸿蒙系统在平板和电脑的全方位布局，在底层架构上让平板生态和电脑生态完美融合。 在鸿蒙电脑系统诞生之后，华为消除了平板与电脑之间的生态壁垒，用户既能畅享完整的移动娱乐与创作生态，也能无缝进入PC级的专业办公环境。

    ​华为MatePad ​鸿蒙系统 ​二合一平板

  • 鸿蒙办公再度进化，真的二合一华为MatePad Edge惊艳亮相

    11月19日，华为发布首款鸿蒙二合一平板电脑MatePad Edge，标志着二合一设备进入新阶段。该产品通过系统级融合能力，实现平板与电脑生态无缝切换，支持触控、键盘等多模式操作，配备14.2英寸OLED屏幕与高效散热设计，解决传统二合一设备性能与交互痛点。同时，鸿蒙系统6带来AI增强、互联体验升级。华为将持续探索设备融合，开启智能办公新篇章，产品将于11月25日正式上市。

    ​华为MatePad ​Edge ​鸿蒙二合一

  • 华为鸿蒙星河互联App上架苹果App Store：支持文件互传

    华为开发的"鸿蒙星河互联"App近日在苹果App Store上架，标志着鸿蒙系统成功打通苹果生态。该应用支持华为设备与iPhone/iPad间传输通讯录、图片、视频等文件，无需第三方服务即可实现跨平台数据传输。具备设备搜索、文件传输、互传记录查看等实用功能，目前仅支持HarmonyOS 6及以上设备。通过近场传输技术，两个系统可互相传输实况照片等文件，无需消耗流量，大幅提升了跨设备互联体验。

    ​鸿蒙星河互联 ​跨设备互联 ​数据共享

  • 华为WATCH Ultimate 2非凡探索版官宣11月25日发布

    华为将于11月25日发布旗舰智能手表WATCH Ultimate 2，支持北斗卫星语音消息功能，突破性实现无网络覆盖环境下的直接通信，关键信息传递效率提升300%。该产品首创海豚声呐通信系统，支持30米范围内水下文字语音互传及60米水深一键SOS求救，救援响应缩至分钟级。手表重仅76克，将专业声纳设备微型化至0.25毫米厚度，重新定义了户外与水下通信边界。

    ​华为手表 ​WATCH ​Ultimate2

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM