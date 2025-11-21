小米汽车发布端到端辅助驾驶系统Xiaomi HAD增强版

首页 > 原创 > 关键词  > 广州车展最新资讯  > 正文

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:今日上午，2025广州车展正式拉开帷幕，小米汽车在现场重磅发布端到端辅助驾驶系统Xiaomi HAD增强版。作为小米智能驾驶技术路线图的关键升级，该系统由小米汽车副总裁李肖爽亲自解读技术演进逻辑与实测成果，标志着小米在智能驾驶领域迈入全新阶段。

Xiaomi HAD增强版基于原有1000万Clips版本进行深度优化，首次引入“强化学习”与“世界模型”两大AI核心技术。其中，“强化学习”通过构建虚拟驾驶环境，让系统完成数百万次模拟训练，在“试错-反馈-优化”循环中形成更接近人类驾驶习惯的决策逻辑。这一技术使车辆加速、制动及转向操作更自然流畅，显著减少机械感，尤其适合城市拥堵场景下的跟车与启停。

另一核心技术“世界模型”则通过构建三维虚拟世界，模拟各类复杂路况与突发状况。系统可提前“预演”不同场景下的最优应对策略，大幅提升环境预判能力。实测数据显示，该版本对其他交通参与者行为的预测准确率提升60%，复杂路口（如环岛、立交桥、施工路段）通行效率提高35%，夜间及雨雾天气下的感知稳定性显著增强，有效识别距离扩展20%。

在驾驶体验层面，Xiaomi HAD增强版实现纵向与横向控制的双重突破。纵向控制方面，系统对加速、制动时机的把握精度提升40%，启停过程平顺性优化，有效减少车辆点头现象;横向控制则通过优化方向盘操作逻辑，使转向平滑度提升50%，弯道行驶侧倾感降低，驾乘信心显著增强。

安全性能方面，系统新增前向（1-10km/h）与后向(1-30km/h)低速防碰撞辅助功能，并扩展目标物识别范围，除常规车辆、行人外，还可精准识别柱子、水马、墙壁等障碍物。环境感知模块通过多传感器融合技术，将复杂场景下的通行效率与安全性提升至行业领先水平。

小米汽车在发布会上特别强调，Xiaomi HAD增强版仍属于辅助驾驶范畴，驾驶过程中需全程保持注意力集中。此次升级标志着小米智能驾驶技术从“功能实现”向“体验优化”的深度转型，未来将持续通过AI技术迭代，为用户提供更安全、更拟人化的智能出行解决方案。

