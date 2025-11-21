首页 > 原创 > 关键词  > 小米手表最新资讯  > 正文

小米回应“潜水手表不能潜水”：完全失实 客服录音被移花接木

2025-11-21 10:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月21日 消息:今日，小米公司发言人正式发布关于Xiaomi Watch S4Sport潜水功能的澄清声明，针对近日网络流传的“潜水手表不能潜水，客服称不建议下水”相关视频作出回应。小米方面表示，经核查，相关报道存在严重事实错误，系将Xiaomi Watch S4标准版与Xiaomi Watch S4Sport两款产品信息混淆，公司将对恶意捏造、误导传播等侵害声誉的行为依法维权。

潜水手表被指不能潜水 小米：报道完全失实 客服录音被移花接木

声明指出，涉事视频中用户咨询的产品实际为未通过潜水认证的Xiaomi Watch S4标准版。该型号仅通过5ATM防水等级认证，官方从未宣称具备潜水功能。而真正具备专业潜水性能的Xiaomi Watch S4Sport不仅通过5ATM防水认证，更获得SGS EN13319国际潜水认证（编号:SZES240500316501），支持最深40米的休闲水肺潜水、自由潜水及仪表潜水等多种模式。小米强调，通过该认证的手表需避免热水淋浴、桑拿、温泉、跳台跳水及高压水流冲击等场景，此为行业通用规范，并非产品缺陷。

针对视频中提及的售后案例，小米说明称，该用户使用的Xiaomi Watch S4Sport经检测符合质保条件，售后团队已为其更换前壳显示模组及防水胶圈，产品功能完全恢复。但服务人员在沟通中“维修后需谨慎观察涉水表现”的表述不够严谨，导致用户产生误解，公司已就此向用户致歉并获得谅解。目前，小米已启动全渠道服务标准自查，优化涉水场景沟通话术，避免类似情况再次发生。

小米重申，公司始终以透明态度接受公众监督，但坚决反对通过断章取义、移花接木等方式损害消费者权益与企业声誉的行为。Xiaomi Watch S4Sport作为专业运动装备，其潜水性能已通过国际权威机构验证，用户可放心使用。此次事件也提醒消费者在选购产品时需仔细核对型号与功能参数，避免被不实信息误导。

  • 小米手表S4 eSIM/Sport宣布支持开通中国移动一号双终端

    小米手表S4 eSIM版与S4 Sport版正式上线，用户连接小米手机后可通过中国移动“一号双终端”业务实现手表与手机共享号码的便捷通信。目前云南、四川两省暂未开放，其他地区用户可通过小米运动健康App在线自助办理。办理需确保手表与手机连接，并在手表设置中开启移动网络开关，待eSIM数据传输完成后即可使用全部功能。其他支持eSIM的小米手表产品也在逐步认证中，未来将陆续开放服务。

    ​小米手表S4 ​eSIM功能 ​中国移动

  • 华为WATCH Ultimate 2非凡探索版官宣11月25日发布

    华为将于11月25日发布旗舰智能手表WATCH Ultimate 2，支持北斗卫星语音消息功能，突破性实现无网络覆盖环境下的直接通信，关键信息传递效率提升300%。该产品首创海豚声呐通信系统，支持30米范围内水下文字语音互传及60米水深一键SOS求救，救援响应缩至分钟级。手表重仅76克，将专业声纳设备微型化至0.25毫米厚度，重新定义了户外与水下通信边界。

    ​华为手表 ​WATCH ​Ultimate2

  • 小米汽车发布端到端辅助驾驶系统Xiaomi HAD增强版

    在2025广州车展上，小米汽车发布端到端辅助驾驶系统Xiaomi HAD增强版。该系统引入“强化学习”与“世界模型”两大AI技术，通过虚拟环境模拟训练优化决策逻辑，提升复杂路况通行效率35%，预测其他交通参与者行为准确率提高60%。纵向控制精度提升40%，横向控制使转向平滑度增加50%，新增低速防碰撞功能并扩展障碍物识别范围。小米强调该系统仍属辅助驾驶范畴，标志着其智能驾驶技术从功能实现向体验优化深度转型。

    ​广州车展 ​小米汽车 ​智能驾驶

  • 双十一智能手表怎么选？这几款三星Galaxy Watch千万别错过

    双十一选购智能手表时，三星Galaxy Watch系列提供多样选择：Galaxy Watch8设计轻盈简约，适合日常佩戴；Watch8 Classic采用经典旋转表圈，风格优雅百搭；Watch Ultra则主打坚固耐用，专为户外运动设计。三款均搭载全面健康监测功能，包括睡眠分析、跑步教练指导及身体成分测量，帮助用户提升生活质量。根据个人审美与需求，可轻松挑选心仪款式。

    ​智能手表 ​三星Galaxy ​Watch

  • 一加Ace 6T支持IP66、IP68、IP69、IP69K满级防水

    一加Ace6T于11月20日发布，针对用户三大核心需求全面升级：支持IP66/68/69/69K四重防尘防水认证，覆盖日常泼溅到工业冲洗全场景；搭载超8000mAh硅碳负极电池与100W闪充，实现“充电5分钟，开黑3小时”；标配3D超声波指纹识别，湿手解锁成功率99%，解锁速度提升50%。该机通过32道工序与严苛测试，重新定义中端旗舰防护标准。

  • 华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师紫金款明天开启预售

    华为11月14日推出WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师紫金款智能手表。该系列定位超高端，于2023年9月首次发布，由刘德华代言。新款采用18K黄金材质，设计灵感源自航海轮舵，表圈手工镶嵌六颗黄金，搭配黄金表圈、旋转表冠及可伸缩蝴蝶扣等精致设计，尽显奢华质感。功能方面支持双向北斗卫星消息、百米防水及健康管理，智能模式下续航达8天。新品将于11月15日10:08开启预售，面向追求高端独特风格的消费者。

    ​华为WATCH ​ULTIMATE ​DESIGN

  • 小米端到端辅助驾驶“Xiaomi HAD增强版”将于11月12日发布

    小米汽车将于11月21日广州车展发布“Xiaomi HAD增强版”端到端辅助驾驶系统，覆盖SU7与YU7车型。YU7因算力更高表现更优，SU7低配版未搭载激光雷达，功能略有差异。小米在辅助驾驶领域投入巨大，首期投资57.9亿元，研发团队超1800人，并与清华、港大等高校合作。同时提醒用户，辅助驾驶非自动驾驶，需保持对车辆的控制。

    ​小米汽车 ​辅助驾驶系统 ​Xiaomi

  • 高频科技一体式智能超纯水系统：高纯度水质短周期交付

    随着半导体产业扩张与工艺迭代，超纯水系统面临多场景适配、快速部署及智能运维等新挑战。高频科技推出的一体式智能超纯水系统具备快速嵌入、灵活移动特性，支持5-25m³/h标准化产品，实现即接即用。系统集成预处理、RO、EDI等近20个子工艺，通过多重净化技术保障水质稳定可靠，并搭载PLC自动控制与远程监控，实现无人值守智能运维。该方案能快速响应临时用水、应急补给等多元需求，显著降低建设与运营成本，为半导体企业高效生产提供坚实支撑。

    ​超纯水系统 ​半导体制造 ​智能化运维

  • 小米手表S4系列推送澎湃OS 3正式版：eSIM版、运动版等五款在列

    10月29日，小米手表S4系列开启澎湃OS 3正式版推送。用户可通过小米运动健康App升级，升级包下载后将自动推送至手表，完成升级并重启。官方提醒确保手表电量在20%以上，升级过程需保持与手机连接，建议将手表放在手机附近并保持App前台运行。此次推送覆盖S4 Sport、S4、S4 eSIM等多款型号。澎湃OS 3于10月15日首批推送，正逐步覆盖更多机型。

    ​小米手表S4 ​澎湃OS3 ​系统升级

  • 5年首次迭代！小米水浸卫士2开售：一颗电池能用3年

    小米水浸卫士2在众筹结束之后，今天正式现货开售，定价69元，比众筹价59元略贵。 与初代小米水浸卫士相比，小米水浸卫士2在浸水检测、续航时间、告警等方面迎来升级。

    ​小米水浸卫士2 ​浸水检测 ​智能家居

