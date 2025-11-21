小米回应“潜水手表不能潜水”：完全失实 客服录音被移花接木

站长之家（ChinaZ.com）11月21日 消息:今日，小米公司发言人正式发布关于Xiaomi Watch S4Sport潜水功能的澄清声明，针对近日网络流传的“潜水手表不能潜水，客服称不建议下水”相关视频作出回应。小米方面表示，经核查，相关报道存在严重事实错误，系将Xiaomi Watch S4标准版与Xiaomi Watch S4Sport两款产品信息混淆，公司将对恶意捏造、误导传播等侵害声誉的行为依法维权。

声明指出，涉事视频中用户咨询的产品实际为未通过潜水认证的Xiaomi Watch S4标准版。该型号仅通过5ATM防水等级认证，官方从未宣称具备潜水功能。而真正具备专业潜水性能的Xiaomi Watch S4Sport不仅通过5ATM防水认证，更获得SGS EN13319国际潜水认证（编号:SZES240500316501），支持最深40米的休闲水肺潜水、自由潜水及仪表潜水等多种模式。小米强调，通过该认证的手表需避免热水淋浴、桑拿、温泉、跳台跳水及高压水流冲击等场景，此为行业通用规范，并非产品缺陷。

针对视频中提及的售后案例，小米说明称，该用户使用的Xiaomi Watch S4Sport经检测符合质保条件，售后团队已为其更换前壳显示模组及防水胶圈，产品功能完全恢复。但服务人员在沟通中“维修后需谨慎观察涉水表现”的表述不够严谨，导致用户产生误解，公司已就此向用户致歉并获得谅解。目前，小米已启动全渠道服务标准自查，优化涉水场景沟通话术，避免类似情况再次发生。

小米重申，公司始终以透明态度接受公众监督，但坚决反对通过断章取义、移花接木等方式损害消费者权益与企业声誉的行为。Xiaomi Watch S4Sport作为专业运动装备，其潜水性能已通过国际权威机构验证，用户可放心使用。此次事件也提醒消费者在选购产品时需仔细核对型号与功能参数，避免被不实信息误导。

（举报）