站长之家（ChinaZ.com）11月20日 消息:华为星芒首款旗舰OSTA O1Pro今天下午正式发布，起售价5499元。具体来看，12GB+256GB版本售价5699元，首发价5499元;12GB+512GB版本售价6699元，首发价6499元;16GB+512GB版本售价7499元，首发价7299元;16GB+1TB版本售价8999元，首发价8799元。

硬件配置上，OSTA O1Pro采用6.39英寸阔屏，分辨率2232×1320，搭载麒麟9030S芯片，内置7000mAh大容量电池，预装最新的HarmonyOS7AI先锋版。

作为星芒首款旗舰，AI体验是最大看点之一。华为专门为OSTA星芒用户打造了专属AI伙伴，不仅能与用户互动，还能感知情绪变化。开心时它会一同雀跃，达成目标时它会为你喝彩，AI从简单的功能助手变成了懂你所想、陪伴左右的智能伙伴。

OSTA O1Pro还支持开屏即用的主动服务。系统能根据用户的高频使用场景和日常习惯，主动推送所需信息与服务，让重要内容一屏尽览。

在小艺智能助手的加持下，用户只需说出需求，就能完成一系列操作。比如想喝咖啡时，小艺可以结合当前位置和个人偏好推荐合适的店铺，同时提供优惠信息并协助下单，实现从理解意图到生态服务的衔接。

小艺还能提前感知用户在不同场景下的需求。旅途中逛累了，系统会推送附近的美食推荐;演唱会散场后，返程指南也会提前呈现在屏幕上，无需主动询问。日常事务方面，小艺能在后台跟进会议日程、提醒重要事项，以及推送餐饮订单通知，方便用户安排取餐时间。

影像方面，OSTA O1Pro配备2亿像素超聚光主摄，F1.8光圈、支持OIS光学防抖，以及5000万像素超聚光潜望式长焦摄像头，F2.6光圈、支持OIS光学防抖，还有第二代红枫原色摄像头。主摄和潜望式长焦均采用RYYB阵列，支持3.7倍光学变焦。

第二代红枫原色摄像头能有效提升明暗对比场景下的动态范围，并在多色温光源环境中更准确地分离光线、校准白平衡。配合系统级色彩管理，OSTA O1Pro能呈现更自然、真实的色彩效果，让照片色彩更接近人眼所见。

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