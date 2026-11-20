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1、ChatGPT 语音输入大升级：上线实时听写功能，取消 10 分钟限制并全平台陆续推送

OpenAI为ChatGPT新增实时听写功能，实现边说边转写并支持即时修改，大幅降低语音输入等待时间；同时取消10分钟限制，提升可靠性，且覆盖全平台，显著优化了语音交互体验，值得肯定。

【AiBase提要:】 ✍️ 实时听写边说话边出字，结束录音可修改润色。 ⏱️ 取消10分钟时长限制，提高转写可靠性。 🌍 全平台陆续推送，普通用户均可使用。

2、谷歌主页新增AI搜索侧边栏，支持查看历史对话与连接Gemini笔记本

谷歌正将搜索入口从“单次检索”升级为“持续AI对话工作台”，通过侧边栏沉淀历史会话并打通Gemini笔记本，强化任务延续与知识管理，但需注意界面复杂度对大众用户的影响。

【AiBase提要:】 🗂️ 新增可折叠侧边栏，集中管理AI搜索历史与新建线程。 📓 支持连接Gemini笔记本，推动搜索与知识管理融合。 🔄 桌面端陆续推出，标志着搜索向多轮交互演进。

3、AI短剧告别野蛮生长:微信12月起强制要求提交AI生成全流程证明视频

微信将监管从成片审核延伸至生成过程追溯，以时长门槛与AI制作证明双管齐下，直指短剧注水、版权模糊与素材盗用痛点。强制提交提示词与工程资产，既提升审核效率，也倒逼创作规范化，预示AI短剧进入精耕合规阶段。

【AiBase提要:】 ⏱️ 单集最低时长由45秒上调至1分钟，不足无法提审 🤖 AI生成剧集须上传制作证明视频，12月起转为必填 🛡️ 通过核验提示词与资产溯源，打击盗用并强化原创

4、灵光开放生态再扩容:新增企业微信、腾讯文档等7项连接能力，累计支持54项外部服务

蚂蚁灵光以连接器扩容切入真实场景，从事务问答转向托管服务。此举直击AI助手实用价值痛点，生态连接能力正成为衡量个人智能体落地能力的核心指标。

【AiBase提要:】 🔗 新增企业微信、腾讯文档、飞常准等7项连接能力，累计54项。 🗂️ 覆盖个人生活、办公协作、差旅出行，打通系统操作与协作服务。 🤖 连接器推动AI从回答问题走向托管事务，成为关键基础设施。

5、腾讯混元大模型全量开源：Hy4 正式开放权重，支持百万上下文

腾讯混元以Apache 2.0开放Hy4及Hy4flash权重，形成旗舰与高性价比双线布局；MoE架构与百万上下文具备工程参考价值，同步披露安全评估卡片，为商用落地提供透明度示范。

【AiBase提要:】 🧠 Hy4采用MoE架构，总参数770B，上下文100万token 📦 权重同步上线四大平台，Apache 2.0允许商用修改 🛡️ 发布安全评估卡片，训练数据剔除攻击性内容并完成审计

6、Anthropic创纪录IPO募资1048亿美元，七位联合创始人套现近20亿美元

Anthropic千亿美元级IPO刷新科技股纪录，但算力支出承诺高达万亿量级，资本消耗远超募资规模，高成本扩张下财务可持续性承压；创始人套现及慈善承诺无法律约束，治理透明度需关注。

【AiBase提要:】 💰 募资1048亿美元，刷新Facebook科技股IPO纪录 💸 七位创始人套现19.5亿美元，慈善承诺不具法律约束力 ⚡ 谷歌亚马逊合计持股28%，未来算力投入或超1万亿美元

7、苹果正研发通用型全功能AI代理，计划于2027年底发布

苹果正将AI路线从Siri助手升级为可操作计算机的通用代理，强调端侧隐私与权限安全。此举既防御OpenAI、Anthropic及Meta的竞争，也抢占系统级入口，但2027年底落地偏晚，生态收紧可能引发体验摩擦。

【AiBase提要:】 🤖 产品定位：打造超越Siri的通用型AI代理 🛠️ 核心能力：跨应用操作、网页浏览、代码与API调用 🔐 安全与竞争：强化权限模型，收紧macOS生态控制

8、苹果亲自下场做自主 AI 智能体？招聘信息曝光细节，最早或明年底推出

苹果招聘信息显示其正开发主动式AI助手，可写代码、控设备，切入自主智能体赛道。项目处于早期，最早明年底推出，与OpenAI、Anthropic、Meta等展开竞争，市场格局进一步升温。

【AiBase提要:】 💻 苹果招聘工程师，开发能写代码控设备的主动AI助手 ⏳ 项目早期，最早明年底推出，苹果发言人不予置评 ⚔️ 智能体赛道混战，Meta、OpenAI、谷歌各亮绝活

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