OPPO Reno17系列已经定档11月16日19:00发布，代言人依然是宋雨琦。 官方今天公布出宋雨琦手持四色新机的宣传图，揭晓了四款全新外观：奇遇喵、冰月白、可可棕与初雪白。 其中奇遇喵是系列主打，整体采用蓝色设计，采用升级后的3D冰透悬浮工艺2.0，通过百万颗微透镜的精密光影调配，在蓝色后盖上呈现出立体小猫图案，搭配星闪镀膜细闪效果，随光线与视角变化呈现不同的