站长之家（ChinaZ.com）11月20日 消息:OPPO Reno17系列今天正式开卖。标准版3599元起，叠上国家补贴后到手3099元起;Reno17Pro4199元起，国补后3699元起。
影像部分是重点。这个系列全球首发全焦段4K超清6秒长实况。相比传统实况照片，拍摄时长更长，人物动作、互动过程和情绪变化都能完整记录下来，实况影像不再只是短暂一瞬，故事内容更连贯。
除了时长，OPPO还带来了实况调色盘功能。影调、色彩和风格强度都能按个人喜好调整，调整效果实时预览，实况照片的个性化空间更大。
按照官方说法，实况调色盘深入影像底层，靠平滑过渡技术保留画面自然质感。人景双曲线调节支持专属肤色保护，智能识别人像肤色并独立映射，改风格的同时，自然肤色和面部光影不会丢。
背景部分则支持专业级影像参数联动调节，简单滑动就能调整画面氛围。
硬件配置方面，Reno17标准版采用6.56英寸屏幕，搭载高通第四代骁龙7移动平台，内置8000mAh大电池，后置三颗5000万像素摄像头，预装ColorOS17。
Reno17Pro走的是6.32英寸小屏路线，搭载联发科天玑8550SUPER处理器，内置7250mAh电池。后置组合为2亿像素主摄、5000万像素潜望长焦和5000万像素超广角，系统同样是ColorOS17。
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