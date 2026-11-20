站长之家（ChinaZ.com）11月20日 消息:荣耀700系列将于11月23日正式发布，这次共推出荣耀700、荣耀700Pro和荣耀700S三款机型。荣耀终端产品线总裁方飞今天发文，介绍了该系列的续航实力。

全系搭载9000mAh青海湖电池，这个容量在该档位此前从未出现过。更难得的是，电池容量大幅提升的同时，机身轻薄度并没有被牺牲。

方飞表示，目前市面上其他搭载9000mAh电池的手机，机身厚度和重量普遍在8.5mm、220g左右。而荣耀700系列把机身厚度控制在7.96mm，最轻仅208g，是同容量机型中最轻、最薄的。

续航表现上，荣耀700系列针对追剧、刷短视频等高频场景加入了AI动态功耗调控，官方称视频功耗降低12%，连续刷短视频时间超过27小时。

用户关心的背屏功耗也有对应方案。荣耀700系列搭载的AI灵动背屏采用超低功耗显示技术，相同使用场景下功耗仅为主屏的约1/8。配合9000mAh大电池，整机待机时长最长可达19天。

能做到容量提升同时兼顾轻薄，背后是荣耀第五代青海湖电池技术。该系列采用硅碳负极材料，电池能量密度达到962.5Wh/L。

其中，全新的纳米球形硅设计能提升电池反复充放电过程中的稳定性;硅碳负极双层涂布工艺则通过对硅、碳与石墨进行有序分区设计，优化充放电表现，延长电池循环寿命。

此外，荣耀700系列全系搭载能效增强芯片E2，可以辅助提升电池使用寿命，并精准预测电池健康度。

机身内部结构同样是实现轻薄的关键。荣耀对主板、影像模组、背屏与电池的布局做了重新设计，进一步优化内部空间利用率，在有限空间内兼顾电池容量、机身厚度和重量。

从电池材料、能效管理到内部结构设计，荣耀700系列通过一整套系统级优化，实现了9000mAh大电池与7.96mm轻薄机身的兼顾。

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