站长之家（ChinaZ.com）11月20日 消息:小米之家官微今天宣布，小米18标准版开启预订。百元订金可以锁定“365天只换不修”，并支持24期分期免息。

小米18最大的亮点是性能。它将搭载台积电2nm工艺的第六代骁龙8至尊版，也就是骁龙8Elite Gen6，采用2+6全大核Oryon架构，主频最高5GHz。这是安卓阵营2026年唯一的2nm标准版，其他家基本都减配为3nm芯片。

存储从12GB+256GB起步，顶配为16GB+1TB。有博主称其为“2026年最后一款超模旗舰”“米6之后最强标准版”。

其他方面，小米18正面配备6.4英寸1.5K OLED直屏，采用M11新一代发光材料，延续小尺寸单手旗舰定位。它不搭载硬件级防窥屏幕，也取消了背屏。

影像也是这次标准版的升级重点，后置为2亿像素1/1.28英寸主摄、5000万像素超广角和2亿像素3倍潜望长焦。

电池容量为7200mAh，配套电源20V/5A对应100W有线快充，另支持50W无线充电。

价格方面，渠道传闻集中在5299元至5699元。参照小米17首发4499元、18Pro首发5999元，若落在5499元，则比上代贵约一千元。

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