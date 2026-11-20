站长之家（ChinaZ.com）11月20日 消息:阿里巴巴发布了2027财年第二季度财报，对应2026年7月至9月。本季度营收2715.2亿元，同比增长10%。AI相关产品年化收入突破100亿美元，云业务继续加速增长，这两项成了财报里最受关注的部分。

利润方面，本季度经营利润291.16亿元，同比增长443%;调整后净利润199.1亿元，同比增长92%，低于市场预期的266.1亿元。

AI带来的实际收入是这次的一大看点。本季度，阿里AI相关产品收入达到179.18亿元，连续13个季度保持三位数同比增长。按当前收入水平折算，年化收入规模已经超过100亿美元。

AI云与算力服务收入达到609.7亿元，同比增长53%，高于市场预期的597.7亿元。外部商业化收入同比增长64%，外部经常性收入同比增长67%，说明更多客户正在持续使用相关服务。

增长也体现在盈利上。AI云与算力服务经调整EBITA同比增长121%，利润率提升至14.5%。随着客户扩大训练、推理等业务的使用规模，云业务的收入和盈利能力同步提高。

应用方面，AI实验室与应用收入44.4亿元，同比增长51%。阿里近期发布了新一代基座大模型Qwen4-Max，可问办公2.0版已在多个行业使用，千问App也推出云端个人智能体千问Go，进一步拓展工作和生活场景。

底层算力仍在持续投入。平头哥新一代真武V900芯片预计于2027年第一季度量产，搭载该芯片的下一代超节点产品也将同期推出。目前，千问已在平头哥国产芯片上训练下一代模型，百炼也已提供基于国产芯片的模型推理服务。

电商业务保持增长，本季度收入1972.4亿元，同比增长2%。经调整EBITA同比增长243%，即时零售收入同比增长22%。88VIP会员约6600万，继续保持同比双位数增长。

闲鱼同样保持增长，日活跃用户和支付订单分别同比增长23%和29%。阿里表示，淘宝闪购经营改善和云业务增长，是集团盈利提升的重要原因。

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