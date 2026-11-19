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1、火山引擎上线豆包实时音视频通话模型 SeedRealtime 1.0 API

火山引擎正式推出豆包实时音视频通话模型SeedRealtime 1.0的API服务，采用端到端统一建模，打破传统ASR+VLM+TTS级联瓶颈，实现边看边听边说的实时多模态交互，为智能助手、实时陪伴等场景提供更自然流畅的响应能力。

【AiBase提要:】 🎯 端到端统一建模，消除级联延迟与信息损耗 ⚡ 实现边看边听边说，提升多模态交互自然度 🔗 开放API服务，赋能智能助手与实时陪伴场景

2、腾讯大幅削减元宝投入，微信 AI 助手“小微”日活达 3000 万

腾讯C端AI策略明显转向务实：元宝因未达预期被大幅削减投入，重心回归模型能力；微信小微依托生态加速扩测，日活已达3000万且成本更低。整体从烧钱换规模转向效率与底座优先。

【AiBase提要:】 📉 元宝未达预期，投入大幅削减，重心转向模型能力 💬 微信小微加速扩测，日活已达3000万 💰 小微上线后季度成本低于元宝早前水平，更重效率

3、谷歌发布 Gemini 4 Neon，速度飙升 3 倍还支持百万上下文

Gemini 4 Neon 定位复杂推理与多步骤任务自动化，百万token上下文与多智能体调度能力突出，编程智能体指数超越 Claude Opus 5.5。早期评估显示任务质量持平或更优，速度提升3倍、成本更低。不过基准测试存在限定条件，实际业务表现仍需观察。

【AiBase提要:】 🧠 百万token上下文窗口，支持多模态数据综合处理 💻 编程智能体指数超越Claude Opus 5.5，排名第一 ⚡ 速度达Carbon 3倍，单任务成本降低32%

4、Anthropic拟以每股83美元进行IPO定价，完全稀释估值达1.5万亿美元

Anthropic超上限定价，1.5万亿美元估值凸显头部生成式AI稀缺溢价；亚马逊、谷歌及芯片巨头深度绑定，强化生态协同。尽管板块波动，高定价仍反映机构对商业化前景的乐观共识，并为后续IPO提供估值锚。

【AiBase提要:】 💰 发行价83美元超预期，完全稀释估值达1.5万亿美元。 🤝 亚马逊、谷歌持股近15%和14%，科技巨头认购260亿美元股份。 📊 上市表现将为OpenAI等未上市头部AI企业建立估值参照。

5、月之暗面 Kimi 大佬穿女仆装亮相 2026 云桥大会，疑似扮演 DeepSeek “大肥鱼”

AI圈竞争虽烈，但开发者以二次元形象制造轻松话题，体现了技术圈层的文化多元与包容。唐飞虎的硬核竞赛与工程履历，说明个性表达与专业能力可并存，也带有一定品牌营销意味。

【AiBase提要:】 🤖 Kimi工程师唐飞虎穿女仆装亮相云桥大会 🐳 造型疑似模仿DeepSeek拟人形象“大肥鱼” 🏆 曾获ACM金牌与微软编程之美冠军，技术实力硬核

6、AI助手竞争转向工作上下文管理：腾讯WorkBuddy以分组与多文件夹关联重构任务组织

腾讯WorkBuddy将任务列表改为分组工作目录，支持拖拽与置顶排序，并允许单个分组关联最多16个本地文件夹、指定主要文件夹。其把任务组织与本地资料上下文统一到分组维度，降低跨文件夹检索成本，标志AI助手向可持续工作空间演进。

【AiBase提要:】 🗂️ 原“任务”更名“最近”，“空间”升级为“分组”，侧栏按工作事项整合。 📎 分组可关联最多16个本地文件夹，并指定主要文件夹优先参考。 📌 分组与任务支持置顶和手动排序，方便多线程高频操作。

7、OpenAI 首款 AI 硬件传年底启动出货：立讯精密等中国供应链厂商深度参与

供应链信息显示OpenAI首款端侧AI硬件已进入量产准备，立讯精密独家负责整机与核心件，体现中国制造在AI硬件链中的关键地位。若采用无屏语音交互，意味AI入口从软件延伸至感官终端，但最终规格仍待官方确认。

【AiBase提要:】 🚀 OpenAI首款AI端侧硬件预计年底启动出货 🏭 立讯精密独家负责整机组装并供应核心件 🍩 产品疑采用无屏“甜甜圈”设计，主打语音交互

8、DeepSeek调整API定价策略:服务端搜索与网页抓取正式免除单独计费

该策略调整体现了大模型平台从增值服务转向基础能力整合的定价思路，有效压缩了联网智能体应用的多轮检索成本，对开发者生态具有积极激励作用。

【AiBase提要:】 🔍 服务端搜索与网页抓取不再单独收费 🪙 计费全面转向仅按模型Token用量 🚀 降低联网AI应用成本，推动智能体普及

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