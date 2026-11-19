站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:华为Mate90Air今天正式官宣，将在11月24日14:30的HUAWEI Mate X8及全场景新品发布会上登场。

从官方公布的外观图来看，Mate90Air延续了Mate90系列的设计方案，采用拼接式背板，搭载三摄加红枫的影像组合。

新机依然维持圆润的机身设计，背壳和正面屏幕都采用曲面方案，并与弧形中框衔接，握持和操控手感会更出色。在如今直屏当道的大环境下，这样的选择已经不多见。

最大的看点还是轻薄。Mate90Air看起来似乎比上一代的Mate70Air更薄。作为对比，Mate70Air仅有6.6mm，当时已经是Mate史上最薄直板机，预计Mate90Air还会创造新纪录。

上一代Mate70Air于2025年11月6日发布、11日开售，起售价4199元，配7英寸2760×1320OLED屏、6500mAh电池与66W有线快充。

爆料称Mate90Air将搭载麒麟9030系列芯片，电池至少在6800mAh左右，支持66W有线与50W无线充电，预装HarmonyOS7。

价格方面，Mate90标准版12GB+256GB售价5999元，新一代Mate90Air势必会涨价，最终定价如何就留待官方揭晓了。

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