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11月25日发布！OPPO Pad 3支持苹果iOS跨生态互传

2024-11-19 16:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月19日 消息:OPPO公司宣布，Reno13系列新机发布会将于11月25日举行，同时，OPPO Pad3平板电脑也将在此次发布会上亮相。目前，OPPO Pad3已在OPPO官网及各大电商平台上架，并已开启预约。

OPPO今日发布预热视频，展示了OPPO Pad3的一项特色功能——支持与iOS设备的跨生态互传。该功能允许用户一键将文件、视频和照片在苹果设备间传输，OPPO官方宣称这将使iPhone用户多一个平板选择。

OPPO Pad3除了标准版外，还推出了柔光版，该版本特别针对学生群体，采用2.8K原彩仿书柔光屏，支持144Hz超高刷新率和700nit亮度，并获得了德国莱茵TV智能护眼认证。柔光版屏幕还采用7:5仿书比例，并支持纳米级纹理质感书写，为用户带来更舒适的阅读和书写体验。

在其他配置方面，OPPO Pad3首发搭载了联发科天玑8350处理器，并配备了9510mAh的大电池，支持67W闪充技术。这些配置使得OPPO Pad3在性能和续航上都有出色的表现。随着发布会的临近，公众对OPPO Reno13系列和OPPO Pad3平板电脑的关注度持续上升。

OPPO Pad 3支持苹果iOS跨生态互传：视频、文件一键传

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