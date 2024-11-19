Redmi K80系列开启预约：将于下周发布

站长之家(ChinaZ.com) 11月19日 消息:Redmi即将在下周发布其K80系列智能手机，具体发布会时间尚未公布。目前，Redmi K80系列已在小米商城开启预约，参与预约的用户有机会抽取包括新品手机、SU7Ultra合金车模、Redmi路由器AX1800以及10元商城红包在内的多种奖品。

Redmi K80系列将推出K80和K80Pro两款旗舰机型，标志着Redmi史上最强旗舰机型的回归。全系列手机均采用TCL华星提供的2K屏幕，并搭载全亮度DC圆偏振光技术和超声波指纹识别功能。屏幕采用定制的M9发光材料，与Redmi K70相比，功耗降低了20.3%，全局激发亮度达到1800nits。

在外观设计上，Redmi K80系列将不延续前代的设计风格，而是采用类似于小米Civi4Pro的圆形Deco摄像头模组，且Deco尺寸有所减小。在核心配置方面，Redmi K80预计将搭载第三代骁龙8处理器，配备5000万像素主摄;而K80Pro则将搭载骁龙8至尊版处理器，并相较于K80额外配备直立长焦微距镜头。

考虑到诸多升级以及内存等元器件价格的上涨，Redmi K80系列的售价预计将有所上调，预计涨幅将达到数百元，Pro版本的价格可能会突破4000元档位。

（举报）