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1、腾讯把 Hy4 flash 开源了：224B 大模型放进 GitHub，人人可下载

腾讯混元以“性价比”切入开源，Hy4flash 224B稀疏架构仅激活12B，配合百万token上下文与更低API价格，降低应用门槛。多平台开放权重并预告更大模型，同时快速接入腾讯系产品，生态反哺意图明显。

【AiBase提要:】 📦 开源三版本：标准版、FP8、Base，四平台可下载 ⚡ 224B总参仅激活12B，上下文100万token，API大降价 🔗 腾讯云TokenHub、元宝等产品已接入，开源反哺生态

2、微软重磅发布 MAI Image 2.7：以 1/5 价格登顶图像编辑榜首，开启局部精准修图新时代

微软发布MAI Image 2.7系列，聚焦精准局部编辑与视觉一致性，配合原生透明背景和Canvas工作区，降低后期成本。该模型以约为GPT Image2.6五分之一的成本登顶图像编辑评测，性价比突出，适合商业设计批量落地。

【AiBase提要:】 🎯 精准局部修改，保持整体视觉一致性 🧊 原生透明背景输出，减少人工抠图流程 💰 登顶图像编辑榜，成本仅为竞品五分之一

3、免费开源招来“斗米仇”？DeepSeek 仅因长文本限流竟遭极端差评与投诉

该事件暴露了免费大模型在算力约束下的服务边界问题。DeepSeek为保障整体稳定对超长上下文限流，属于合理资源治理，但部分用户将免费服务视为无限权利，反映出技术普惠与用户预期管理之间的落差。

【AiBase提要:】 ⛔ 超长上下文高频消耗Token，平台限流保稳定 😡 部分用户因限流给差评，甚至出现极端投诉 ⚠️ 免费不等于理所当然，行业需建立理性预期

4、OpenAI 官宣 GPT-6.2 Astra 与 Sol：API 成本暴降 60%，全面赋能专业研究与日常办公

OpenAI 同时发布 Astra 与 Sol 双模型，精准切分专业深度与日常效率场景，API 成本大幅下调且安全级别显著提升，反映出底层架构优化与商业化生态的成熟布局，为开发者和企业用户带来实质性降本增效利好。

【AiBase提要:】 🧠 Astra 专攻文档、编程、科研等复杂任务，基准测试创纪录 ⚡ Sol 日常模型更智能，同套餐额度可完成更多任务 💰 API 价格大降：输入输出降 20%，缓存降 60%，安全防线升级

5、微软自研芯片 Maia 200 量产，每瓦性能反超 GPU 基础设施

微软自研Maia 200量产，标志其AI基础设施从依赖GPU转向垂直整合。3nm工艺、HBM3e与FP4算力设计务实，1.7倍每瓦token提升直指推理成本与能效，若软件生态成熟，将增强Azure竞争力。

【AiBase提要:】 🏭 Maia 200由台积电3nm工艺量产，主攻AI推理。 ⚡ 每瓦token处理量最高提升1.7倍，能效优势明显。 🌍 已部署美欧澳，服务Copilot，2027年扩展多吉瓦。

6、Anthropic 在 Claude 平台推出测试版关联账单功能：打通生态闭环，为第三方应用开启 OAuth 计费测试

Anthropic通过OAuth计费测试打通平台与第三方应用的账户和结算链路，降低接入摩擦，简化付费体验，为插件、工具和Agent服务的规模化变现奠定基础，标志着Claude生态商业化从能力开放走向闭环运营。

【AiBase提要:】 🔗 第三方应用可关联Claude账户与账单，打通计费链路 💳 简化用户付费结算体验，降低开发者接入门槛 🚀 为插件、工具及Agent规模化接入和商业化奠定基础

7、语音 AI 迎来重磅并购：ElevenLabs 宣布收购日本知名语音 AI 公司 Kotoba

此次收购是语音AI领域一次精准的生态卡位，ElevenLabs借Kotoba补强日语及东亚高语境交互能力，Koto模型已有Salesforce等企业级验证，技术落地确定性较高，有望加速AI智能体在日本市场渗透。

【AiBase提要:】 🎯 ElevenLabs收购Kotoba，加速日本语音AI市场布局 🗣️ Koto模型攻克日语高语境、方言与同声传译难点 🌏 整合本地团队与算力，强化东亚企业级语音交互落地

8、郑渊洁停更两年复出：用 AI 手搓动画免费放送，还劝同行“换付费 AI 再试试”

郑渊洁用AI制作动画复出的事件，敏锐指出AI降低创作门槛并推动内容免费化，兼具行业观察与代际关怀。但将“免费”等同于历史潮流，对版权与创作者权益的冲击论证不足，情绪化表达多于严谨分析。

【AiBase提要:】 🎬 停更两年后复出，用AI制作童话动画短片 🌊 AI浪潮下免费欣赏精神文化作品成为历史趋势 🧠 提醒同行付费AI更强大，并祝福00后享受知识平权

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