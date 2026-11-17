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1、奥特曼回应黄仁勋离职:英伟达与AI行业“不会有事”

奥特曼此时发声意在稳定市场预期，强调AI需求与收入未受人事震荡影响。结合英伟达对OpenAI数据中心千亿美元级担保，其乐观有现实支撑。但高管联署呼吁复聘显示黄仁勋影响力仍在，算力供应链走向需持续观察。

【AiBase提要:】 📈 奥特曼称黄仁勋离职不影响AI行业，市场需求与收入强劲 💰 英伟达为OpenAI数据中心提供千亿美元担保，资金链无忧 ✍️ 马斯克等硅谷高管联署呼吁英伟达重新聘用黄仁勋

2、打破门槛!OpenAI面向全球研究人员再放5万个免费Plus名额

OpenAI此次扩容以先到先得替代抽签，并将服务等级下调为Plus，实质是优化资源分配效率，扩大普惠覆盖面。通过覆盖合作者与数据隐私承诺，降低学术机构采用门槛，有望加速AI for Science的普及与创新。

【AiBase提要:】 ⏳ 开放5万个免费名额，先到先得取代抽签机制。 🔄 服务等级调整为ChatGPT Plus，覆盖申请者及两名合作者。 🔒 承诺默认不将分享数据用于模型训练，保障隐私。

3、百度三季度AI业务收入占比连续三季度过半，AI云基础设施收入同比增长94%

百度AI业务收入占比连续三季度过半，云基础设施收入同比提速至94%，显示其正从算力采购向模型生态与流程改造纵深推进。词元所供需市场与智能体落地有助于构建产业可信网络，但需关注商业化持续性与外部竞争。

【AiBase提要:】 🤖 AI业务收入132亿元，占一般性业务收入53% ☁️ AI云基础设施收入同比增94%，增速显著加快 🏪 词元所模型市场日均调用超5000万次，智能体落地

4、苹果智能眼镜曝光:拟深度整合 Siri 接入第三方应用生态

苹果复用iOS开发者生态，将Siri从系统助手升级为跨应用意图执行层，通过低适配成本吸引开发者，形成对Meta、三星的差异化竞争。真正考验在于意图识别准确率、第三方服务接入深度与隐私边界管理。

【AiBase提要:】 🔗 复用现有iPhone开发者生态，应用功能可直接开放给Siri调用 🎙️ 用户可通过语音完成叫车、订餐、购物、订票等复杂任务 🔐 苹果需在深度智能化与隐私担忧之间取得平衡

5、Gemini Notebook上线网站生成功能，支持一句话创建互动网页

此次更新体现了AI工具从内容生成向可交互应用构建延伸的趋势，以自然语言降低网页开发门槛，操作轻量、易分享。不过，生成网站复杂度和定制能力仍待验证，实际价值取决于生成质量与场景适配度。

【AiBase提要:】 🛠️ Gemini Notebook新增网站生成功能，自然语言即可创建网页 📊 输入需求可生成互动仪表盘、项目跟踪器等页面 🌍 面向18岁以上用户开放，无需开发操作降低使用门槛

6、苹果探索AI订阅变现，将云端智能使用额度与iCloud+绑定

苹果将云端AI算力从免费附加转为iCloud+订阅权益，以存储服务联动AI额度，试图在不单独收费的情况下试探用户付费意愿并缓解服务器成本压力。该策略可强化生态黏性，但可能引发用户对AI功能变相收费的反弹。

【AiBase提要:】 ⏳ 云端AI功能将设每日额度，按设备独立计算并零点重置 ☁️ iCloud+200GB及以上套餐可获2-20倍额度扩容，支持家庭共享 🚫 入门50GB不扩容，端侧基础指令不受影响，具体次数未公布

7、Anthropic引入10b5-1计划:拟IPO前夕规范员工股票出售机制

该方案将高管级合规工具推广至全员，通过延长禁售期和预设交易窗口，有效平衡员工流动性需求与内幕交易防控，为拟上市AI企业提供了治理范本。

【AiBase提要:】 🔒 强制推行10b5-1计划，规避内幕交易风险 ⏰ 设定严格出售窗口:IPO售10%，财报后35% 🚀 延长禁售期至60天，引导聚焦长期价值

8、李飞飞加入AMD!World Labs正式并入，布局3D世界模型与机器人AI

AMD通过收购World Labs补强模型层，将3D世界模型与机器人仿真纳入基础设施路线图，显露算力厂商向软硬协同和模型定义硬件演进的战略意图，整合效果仍需生态验证。

【AiBase提要:】 👩‍🔬 李飞飞加入AMD任执行副总裁兼首席科学家，向苏姿丰汇报。 🌐 World Labs专注3D环境生成与机器人仿真模型。 ⚙️ AMD将模型研究成果融入下一代AI基础设施，

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