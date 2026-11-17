站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:华为星芒OSTA O1Pro正式上架华为商城，今天10:08开启预约，全配色和存储组合信息已经公布。

配色共有三款，分别是星空黑、星云白和星芒紫。存储组合有四种，其中16GB+512GB和16GB+1TB的高配版是星芒紫专属，另外两款配色只有12GB+256GB和12GB+512GB的版本。

值得一提的是，作为母品牌前辈的华为Pura X View，都没有提供16GB的高配版。

外观设计上，OSTA O1Pro与华为Pura X View基本类似。正面采用6.39英寸1.5K LTPS直屏，屏幕比例预计为16:9.5，提供1.05mm左右的极窄四等边设计。

核心搭载麒麟9030S处理器，也就是华为Pura X View的同款。CPU采用1颗超大核@2.69GHz、3颗大核@2.15GHz、4颗中核@1.62GHz的架构，GPU是马良935F@933MHz3CU。

不过，虽然核心配置上与母系相同甚至更高，OSTA O1Pro在外围配置上有所缩减，超广角镜头、无线充电、北斗卫星消息等被取消。

这些配置原本就不属于核心体验，其他产品上也有很多人几乎用不到。砍掉之后有利于降低成本和售价，拉低入手门槛，让更多人体验阔直板这个新品类。

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