站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:华为全新子品牌“OSTA星芒手机”官微今天发布了第二条内容，首款产品的外观设计终于亮相。这次官宣的是OSTA O1Pro阔直板手机，整体设计和此前爆料基本一致。

屏幕尺寸和比例与华为Pura X View基本相同，看起来四边同样极窄，顶部有居中的前摄开孔。

背部配备横向长条形Deco，但相比Pura X View少了一颗摄像头，爆料称砍掉的是超广角。这次展示的是一款带渐变效果的紫色配色，另外还会有纯色版本。相比Pura X View，新机取消了光栅设计，整体更简约、更年轻一些。

配置方面，OSTA O1Pro将采用6.39英寸1.5K LTPS直屏，屏幕比例预计为16:9.5，采用1.05mm左右的极窄四等边设计。

核心搭载麒麟9030S处理器，与华为Pura X View完全同款。CPU采用1颗超大核@2.69GHz、3颗大核@2.15GHz、4颗中核@1.62GHz的架构，GPU是马良935F@933MHz3CU。

存储配置提供12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB四种版本。相比Pura X View，OSTA O1Pro的内存配置反而有所升级，提供了16GB大内存版本，而前者是全系标配12GB。

需要注意的是，OSTA O1Pro还取消了无线充电、北斗卫星消息等外围配置，以降低成本和售价。

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