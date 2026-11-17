站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:OPPO Reno17系列今天正式发布，带来Reno17和Reno17Pro两款机型，宋雨琦继续担任系列代言人。

设计方面，新机提供奇遇喵、冰月白、可可棕、初雪白四款配色。其中主打色奇遇喵最吸睛，官方称其为“有史以来最灵动的Reno”。这个配色采用升级的3D冰透悬浮工艺2.0，把立体小猫融入手机玻璃背板，实现裸眼可见的3D悬浮效果。

手机转动时，小猫的轮廓和光影层次也会随视角变化，配合星闪镀膜带来的细腻光泽，看起来就像小猫从背板里探出头来。

配置上，两款新机均采用1.5K LTPS直屏，配备金属中框和光学指纹识别。Reno17采用6.56英寸屏幕，搭载高通骁龙7Gen4处理器，前置5000万像素摄像头，后置5000万像素主摄、5000万像素超广角和5000万像素3.5倍潜望长焦镜头。续航内置8000mAh大电池，支持80W有线快充。

Reno17Pro则采用6.32英寸屏幕，搭载联发科天玑8550SUPER处理器，内置7250mAh电池，同样支持80W有线快充。影像进一步升级，后置2亿像素主摄、5000万像素超广角和5000万像素3.5倍潜望长焦，前置也是5000万像素。得益于2亿像素主摄，Pro版能记录更丰富的画面细节，为照片放大和后期裁切提供更大空间。

Reno17系列还带来全焦段4K超清长实况功能，首次把单段实况时长从3秒延长到6秒，让用户能记录更完整的动态瞬间。新机还支持全新实况随心贴玩法，包含主体跟随、状态贴和自由图层三项功能。

主体跟随能让贴纸跟随画面中的人物或物体移动，实现动态追踪;状态贴可以把喝过的奶茶、听过的音乐等生活记录转成专属贴纸，让实况照片更有个人色彩。自由图层则借助AI智能识别画面主体，用户可以自由调整贴纸的前后层次，照片拼贴的空间感更丰富。

售价方面，Reno17的8GB+256GB售价3599元，12GB+256GB售价3799元，12GB+512GB售价3999元，12GB+1TB售价4899元，国补到手价3099元起。Reno17Pro的8GB+256GB售价4199元，12GB+256GB售价4599元，12GB+512GB售价4999元，国补到手价3699元起。全系将于11月20日开售。

（举报）