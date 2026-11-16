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1、豆包 App 上线“找店”:商家批量标注地图，团购下单与一键导航在对话内闭环

豆包将地图图层融入AI对话，把找店、比价、下单和导航收拢在同一界面，缩短从信息到到店消费的转化路径。这是AI助手向线下服务延伸的务实探索，但还需持续优化地图数据质量与交互体验，避免功能堆叠影响易用性。

【AiBase提要:】 📍 地图批量标注商家，找店、比价、下单、导航闭环 🤖 AI对话结合地图，支持预算、人数等条件二次筛选 🛍️ 商家获地图曝光，本地生活到店交易竞争升级

2、谷歌 Gemini4Carbon 入驻 WorkBuddy，百万 Token 上下文向 Pro 用户开放

WorkBuddy接入Gemini4Carbon，强化长周期智能体工作流支持，百万Token上下文与多模态能力适配复杂任务。但仅限Pro用户且未公布调用额度，实际可用性待验证;此举反映办公产品正通过多模型聚合提升竞争力。

【AiBase提要:】 🧠 接入谷歌Gemini4Carbon，面向复杂推理和长周期任务 🔒 仅向Pro用户开放，支持百万Token多模态上下文 🔗 丰富模型选择，体现AI办公多模型整合趋势

3、苹果首款AI眼镜计划2027年WWDC亮相，年底前上市

苹果选择以AI语音和摄像头感知切入智能眼镜，而非执着AR显示，降低量产与功耗压力，贴合轻量化穿戴趋势。若Siri端侧能力与生态服务打通，有望形成差异化，但挑战在于场景刚需与隐私体验。

【AiBase提要:】 📅2027年WWDC亮相，年底前上市，内部代号N50 🎙️ 以Siri为交互核心，摄像头感知环境，支持翻译导航 🛒 语音可完成订餐、叫车、购票等日常服务

4、阿里千问发布 Qwen4-Max: 以架构升级压低 token 消耗，单任务费用降58%

Qwen4-Max通过稀疏MoE架构升级，在2.4T总参数下降低激活参数并提升token效率，单任务费用降58%，成本与性能同步优化，体现大模型竞争从参数规模转向真实生产力交付的趋势。

【AiBase提要:】 🧠2.4T参数稀疏MoE，激活71B，原生视觉与百万上下文 💰 缓存命中每百万Tokens低至0.5元，单任务费用降58% 🚗 汽车制造编程人工耗时降95%，药物发现亲和力提升3.6倍

5、腾讯混元发布 Hy4flash:224B 参数、1M 上下文，解码超150tps，单任务成本仅 Hy4preview 的1/13

腾讯混元Hy4flash把竞争焦点从参数规模转向单位成本与交付效率，全链路优化使其在办公场景具备极强性价比。内部WorkIndex评估贴近真实任务，避免榜单失真;但长程编码能力小幅下降，明确定位为日常高频任务首选，复杂任务仍需Hy4兜底。

【AiBase提要:】 ⚙️ 总参数224B/激活12B，KV cache大幅压缩，解码超150tps 💰 单任务成本仅为Hy4preview的1/13、Hy4的1/20，性价比突出 🚀 已上线腾讯云、元宝等平台，限时免费/5折，计划开源迭代

6、DeepSeek收紧使用限制:7天历史对话、4万字输入及每日额度调整

DeepSeek此次限制调整，本质是算力供给与需求失衡下的运营策略。长上下文和多轮交互成本高，通过保留期、输入上限与日额度控制负载，短期或影响体验，长期仍需推理优化和分级服务来平衡成本与用户价值。

【AiBase提要:】 🗂️ 历史对话仅保留7天，超期未活跃不再支持 📝 单次输入上限下调至约4万字 🚦 新增每日额度限制，达到上限会提示繁忙

7、火山引擎宣布Seedance2.54K API全面开放，支持10-bit色深与样片模式

火山引擎开放Seedance2.54K API，标志4K视频生成进入规模化接入阶段。Draft样片模式以低成本完成创意验证，10-bit色深提升画质，兼顾效率与质感，对影视广告等内容生产具有实际落地价值。

【AiBase提要:】 🎬 Seedance2.54K API全面开放，开发者可快速接入 🧪 Draft样片模式支持480P验证分镜，降低试错成本 🎨10-bit色深增强色彩层次，满足大荧幕画质需求

8、黄仁勋考虑重返英伟达CEO岗位，盟友筹建“作战室”游说董事会

黄仁勋辞职后拟复出，硅谷高管与员工公开施压英伟达董事会，但面临股权不足和财政部长表态等阻力，事件折射AI龙头治理博弈。

【AiBase提要:】 🔄 黄仁勋正考虑重返英伟达CEO岗位，并与亲信讨论复出可能 📢 马斯克等硅谷高管及员工公开信施压董事会要求其回归 ⚠️ 复职面临股权不足与美财长称领导层需“大幅洗牌”等阻力

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