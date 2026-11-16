站长之家（ChinaZ.com）11月16日 消息:华为新一代大折叠Mate X8已经上架官网，发布时间定在11月24日14:30。官网信息显示，新机共有五款配色:紫金锦、青云锦、丹霞锦、雪域白与苍穹黑。

其中三款带“锦”字的配色，官方展示的背板为织金云纹纹理，另外两款则走纯色方案，整体更简约。

存储方案分四个版本。标准版为12GB+256GB、12GB+512GB，典藏版为16GB+512GB、16GB+1TB。

典藏版的差异不只在存储上。据爆料，它将支持睿影Z10模块相机，后摄Deco可能会预留触点和卡扣，方便组装。该模块核心搭载海思自研1英寸RYYB传感器，还集成红枫等多种传感器，兼具微单级光学品质与全场景智拍能力。

模块相机支持与手机SoC深度协同，通过软硬芯AI协同与智能融合对焦技术，实现对焦快、准、稳。它内置独立光学防抖模块，与麒麟芯片协同工作，可输出旗舰级防抖体验，大幅提升手持长曝光与视频拍摄的成片率。

手机本体的影像也进一步提升，采用5000万像素超动态主摄、5000万像素RYYB潜望长焦，以及广角与红枫原色镜头的组合。

其他方面，爆料称其外屏约6.5英寸，展开后内屏8.15英寸，全系搭载麒麟9050Pro，采用逻辑折叠3D架构与9核16线程设计。续航进一步升级，工程机电池已突破6000mAh，上代标准版为5525mAh。

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