站长之家（ChinaZ.com）11月16日 消息:“小艺AI会员”今天正式上线，华为官方公布了这一消息。体验版每月限时免费送200AI积分，小艺Work订阅用户则能0元升级任意一档AI会员套餐。

积分余额和消耗明细，用户可以在系统设置的小艺页面直接查看，套餐订购也在同一入口完成。会员权益覆盖办公、创作、图像处理与云存储等场景，鸿蒙手机、平板、电脑以及Windows平台都能多端使用。

付费订阅分了几档。体验包连续包月49元，含1000AI积分;标准包Pro连续包月199元，含6000AI积分与200GB云空间;Max会员按月订阅499元，包含15000个AI积分与2TB云空间。

如果积分不够用，还有“AI积分加油包”可以单独补充，不必因为偶尔一次重任务就把整月套餐升档。

AI积分本身是计量任务消耗的虚拟额度，任务复杂度不同，扣点标准也不同。信息查询、翻译、日程设置这类轻度任务，单次大约消耗1至5点;文档整理、邮件撰写、简单PPT制作，单次约10至30点;长篇文档分析或复杂Agent任务，单次可达50至200点。

会员积分和小艺基础功能的免费额度是分开的。系统级本地修图、文档摘要、语音对话等功能不消耗AI积分，只有调用云端高阶Agent能力时，才按任务扣点。

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