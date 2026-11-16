站长之家（ChinaZ.com）11月16日 消息:华为今天正式官宣新一代大折叠Mate X8，将于11月24日14:30正式发布。华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东发文称，自己已经用上了新机，并评价Mate X8“更大，更薄，更强”。

新机外观延续横向内折方案，背部换回居中圆形镜头模组，外圈是与三折叠同款的宝石环，样机为淡紫色，背板继续沿用丝织云锦工艺。

据爆料，Mate X8外屏约6.5英寸，展开后内屏8.15英寸，上代Mate X7为6.49英寸与8英寸。盖板改用UTG超薄柔性玻璃，折痕控制进一步改进。

性能方面，Mate X8将全系搭载麒麟9050Pro。这颗芯片9月随Mate XT2首发，采用逻辑折叠3D架构与9核16线程设计，超大核主频3.10GHz。上代Mate X7用的是麒麟9030。

续航进一步升级，工程机电池已突破6000mAh，上代标准版为5525mAh。

影像采用5000万像素超动态主摄、5000万像素RYYB潜望长焦，以及广角与红枫原色镜头的组合。典藏版还可外接睿影Z10模块相机，1英寸5000万像素传感器配10倍连续光学变焦。

存储方面，标准版为12GB+256GB、12GB+512GB，典藏版为16GB+512GB、16GB+1TB，配色有五款。

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