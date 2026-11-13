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1、英伟达创始人黄仁勋卸任总裁职位

本文揭示黄仁勋卸任背后复杂的地缘政治与个人道德双重危机，凸显AI算力已成为大国博弈焦点。英伟达权力更迭不仅是企业事件，更折射出科技巨头在技术霸权与合规风险间的艰难平衡。

【AiBase提要:】 🔚 黄仁勋卸任总裁、CEO及董事，结束33年掌门。 🌍 地缘政治与情报指控是下台关键。 💔 私德风波与舆论压力加速离职。

2、关停五年，虾米借 AI 还魂：阿里 30 元推出快乐虾米

阿里以“快乐虾米”复活虾米品牌，并非简单情怀移植，而是以端到端整曲生成切入AI音乐赛道，降低创作门槛。30元150首的定价清晰瞄准大众用户，但音质、版权与模型可持续性仍待验证。

【AiBase提要:】 🎼 端到端整曲生成，覆盖作词、作曲、编曲与人声演唱 💰 国内30元月费可生成150首歌，单首成本约0.2元 🔁 音乐配方与做同款玩法，支持智能歌词和纯音乐输出

3、Google推出Gemini4Hydrogen，全球Search迎来最大模型升级

该升级标志着谷歌搜索从信息检索向自主代理执行的关键演进。Hydrogen的高速多档推理与工具调用优化，理论上能提升复杂查询、拼写纠错和多语言体验，但实际延迟、成本和可控性仍待验证。

【AiBase提要:】 🚀 谷歌搜索引入 Hydrogen，完成最大规模模型升级 ⚡ 面向高速代理式工作流，速度比前代快 2.5 倍 🔍 优化复杂查询与拼写纠错，提升多语言搜索体验

4、科大讯飞星火语音基座大模型 SparkAudio 1.0 正式上线 API 服务

星火语音基座SparkAudio 1.0以原生语音大模型替代传统级联方案，直击信息丢失与链路延迟痛点；99语种/202方言覆盖和国产算力底座体现较强工程化与自主可控能力，API开放将加速行业渗透。

【AiBase提要:】 🧠 原生语音大模型直接理解语音，告别级联方案，减少信息丢失与延迟。 🌍 支持99种语言、202种方言，实现跨语种识别翻译与多维音频理解。 🚀 基于全国产算力训练，API全面开放，支撑多行业场景落地。

5、ElevenLabs发布Scribe v3系列，支持102种语言及实时语音转写

Scribe v3准确率进入第一梯队，针对多人对话、打断和背景噪声优化明显，显示其从语音生成向企业级语音基础设施扩展。但每千分钟3.33美元及速度短板，可能影响价格敏感客户选择。

【AiBase提要:】 🌍 支持102种语言，单词错误率降低约25% 🗣️ Scribe v3Live首次支持实时说话人分割，优化打断判断 🏆 准确率领先多数大厂，但价格与速度不占优势

6、谷歌首批 Gemini 智能眼镜震撼开启预售：395 美元起售，开创性引入“双向隐私”条款

谷歌联合三星与时尚光学品牌推出Gemini智能眼镜，将Gemini助手端侧化并定价395美元起。更关键的是首次将“双向隐私”写入条款，对违规拍摄或滥用功能保留远程锁机权力，为可穿戴设备隐私治理树立更严格的技术与制度范本。

【AiBase提要:】 🕶️ 谷歌联合三星等推出智能眼镜，起售价395美元 🤖 搭载Gemini AI，谷歌助手跨入端侧穿戴硬件 🔒 首次引入双向隐私条款，违规滥用可远程锁机

7、OpenAI机器人业务转向模型内整合，具身智能纳入通用基础模型框架

OpenAI再次调整机器人路线，从独立建制转向基础模型内部整合，并非完全退出硬件。此举反映其优先验证通用模型能力向具身智能迁移，但组织摇摆也带来执行连续性风险。数据闭环与物理交互仍是关键瓶颈。

【AiBase提要:】 🤖 OpenAI解散独立机器人团队，成员并入常规模型训练体系。 🧠 机器人定位转为通用模型应用场景，硬件招聘未停摆。 ⚠️ 消息尚未官方确认，具身智能路线仍存变数。

8、Anthropic 正式推荐 Claude Opus 5.5：成为多套餐默认模型

Anthropic将Claude Opus 5.5设为多套餐默认模型，标志着其从重负载备用转向日常主力。官方明确模型矩阵与effort控制，强调更强模型可用更少工作量抵消高单价，并给出具体提示词优化建议，对知识工作流具有实际指导价值。

【AiBase提要:】 🤖 Opus 5.5成多套餐默认模型，主攻研究分析与写作。 📊 矩阵明确：Haiku快廉、Sonnet中端、Opus主力、Fable深度推理。 📝 官方建议调整习惯：直接要成品、删冗余词、从中档努力开始。

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