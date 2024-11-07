公开亮相！小米SU7 Ultra官宣参加广州车展

站长之家(ChinaZ.com) 11月7日 消息:在即将到来的2024年11月15日至24日，第二十二届广州国际汽车展览会上，小米汽车将带来其最新力作——小米SU7Ultra，这款车型将在展会上首次公开亮相。同时，小米SU7的9款配色版本也将一同展出，展现小米汽车的多样化设计。

小米SU7Ultra以其卓越的性能和高端定位，成为小米汽车家族中的旗舰车型。作为市场上速度最快的四门量产车，小米SU7Ultra的预售价定为81.49万元，展现了其在技术和速度上的追求。

该车型的设计兼顾了日常通勤和赛道驾驶的双重需求，实现了“可街可赛”的设计理念，既能满足城市合法上路的要求，也能在不经改装的情况下直接参与赛道竞技。

小米SU7Ultra搭载了小米超级三电机系统，配备小米自研的超级电机V8s，最高转速可达27200rpm。得益于小米超级电机的强劲动力，小米SU7Ultra的最大马力达到1548PS，零至百公里加速仅需1.98秒，这一成绩不含起步时间。

新车还采用了宁德时代麒麟Ⅱ高功率电池包，峰值电压达到897V，最大充电倍率为5.2C。这意味着从10%电量充至80%仅需11分钟，为用户带来快速便捷的充电体验。

（举报）