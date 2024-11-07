Redmi产品经理胡馨心今晚直播：K80系列本月发布

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:在立冬这一天，Redmi品牌总经理王腾和Redmi产品经理胡馨心将共同开启一场特别的直播活动，这也是胡馨心担任产品经理后的首次直播亮相。

在今晚7点的直播中，王腾和胡馨心不仅会探讨立冬时节南北方的文化差异，还将展示小米食堂的特色饺子，并进行现场包饺子和品尝。这一环节不仅展现了公司的文化氛围，也增加了直播的互动性和趣味性。

然而，消费者最为关注的焦点是Redmi K80系列的性能实测环节。在今晚的直播中，官方将首次对外公布新机的性能表现，这对于了解新机的实际运行能力至关重要。

此外，王腾还将在直播中回答网友的提问，这可能涉及到Redmi K80系列的更多细节，因此备受期待。据悉，Redmi K80系列计划于11月正式发布，包括K80和K80Pro两款机型，并将首批搭载最新的骁龙8至尊版处理器。

在价格方面，有数码博主透露，Redmi K80系列可能会面临价格上涨，特别是Pro版本的价格可能会有较大幅度的提升。王腾此前也提到，由于上游成本的持续上涨，今年年底的产品定价面临巨大挑战，尽管消费者希望产品能够保持“加量不加价”，但今年实现这一目标确实较为困难。

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