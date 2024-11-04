华为已注册MATE 70相关商标：Mate 80、 90、 100也成功注册

站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:华为消费者业务CEO余承东近日在其微博宣布，华为Mate70系列手机将于11月发布，他称之为“史上最强大的Mate”。这一消息标志着华为Mate系列的最新力作即将亮相，预示着该系列手机在技术和性能上的又一次飞跃。

华为Mate70系列预计将带来五大升级，包括能效更强的新处理器、50Mp超大可变光圈国产超大底摄像头、高密度硅电池、新指纹解锁方案、主动人脸识别技术以及纯血鸿蒙系统。这些升级将进一步提升用户体验，满足用户对高性能手机的需求。

此外，华为已经提前注册了Mate70系列相关商标，显示出公司对Mate系列未来发展的信心和长远规划。天眼查知识产权信息显示，华为技术有限公司在2022年12月申请注册了“HUAWEI MATE70GTS”和“HUAWEI MATE70RS”商标，国际分类均为科学仪器，且上述商标均于去年7月成功注册。

不仅如此，华为技术有限公司还在同一时期申请注册了“HUAWEI MATE80GTS”、“HUAWEI MATE80RS”、“HUAWEI MATE90GTS”、“HUAWEI MATE90RS”、“HUAWEI MATE100GTS”和“HUAWEI MATE100RS”商标，国际分类同样为科学仪器，均已成功注册。

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