苹果Vision Pro或明年发布新版：搭载M5芯片

站长之家(ChinaZ.com) 11月4日 消息:苹果公司正计划对其Vision Pro头显进行重大升级，预计在2025年发布新版设备，该设备将搭载尚未公布的M5芯片。这一消息由苹果分析师郭明錤透露，他指出，苹果自2023年以来一直在研发M5芯片，预计该芯片将与A19Pro芯片一同在台积电的3nm制程下生产，有望在明年下半年至年底推出。

郭明錤并未详细说明新版Vision Pro在功能或设计上的具体改进，但他表示，苹果已经推迟了更经济版本的Vision Pro的生产计划，新的生产时间表被推迟至2027年以后。这一决策可能意味着苹果将集中资源优化高端Vision Pro头显的性能和体验。

知名爆料人马克古尔曼也对苹果未来的Vision系列产品计划进行了讨论，他与郭明錤的观点一致，认为苹果确实计划对Vision Pro进行芯片升级，但未明确指出是否会在2025年实现。古尔曼还提到，苹果正在开发一款技术简化的低价Vision Pro头显，尽管没有具体发布时间。

此外，古尔曼补充说，苹果正在考虑推出一款将计算组件交由iPhone处理的设备，作为观影的辅助工具，类似于市场上的一些智能眼镜产品。这样的产品将进一步加强iPhone在苹果生态系统中的核心地位，并可能因其更亲民的价格而比售价3，500美元的Vision Pro更具吸引力。

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