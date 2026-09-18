AI日报：千问上线 Qwen3.8-Omni-Flash；谷歌 Gemini 4 Pro 开测；智谱发布 GLM-5.3-FlashX

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1、千问上线 Qwen3.8-Omni-Flash:1M 上下文，30项评测平均提升超26%

千问推出新一代全模态模型 Qwen3.8-Omni-Flash，支持文本、图像、音频与视频输入及1M长上下文，性能在多项评测中显著提升。该模型强化了音视频处理能力，并优化了API价格，同时开源了相关工具以支持更复杂的工作流。

【AiBase提要:】 🔥 Qwen3.8-Omni-Flash 支持多模态输入并具备1M长上下文能力 📈 在30项评测中，性能平均提升超26%，音视频处理能力接近Gemini3.8Flash 💰 API价格大幅下降，音频与音视频输入成本降低98%和93%

2、智谱发布 GLM-5.3-FlashX:速度飙至200tokens/s，国产算力再提速

智谱AI旗下BigModel平台推出GLM-5.3-FlashX大模型，最高输出速度达200tokens/s，主打“智能、价格、速度”三位一体竞争力，面向企业与开发者提供高吞吐、低延迟的推理服务。该模型在保持原有智能水准与亲民定价的基础上，进一步提升了生成速度，巩固了其在高并发场景下的商用优势。

【AiBase提要:】 🧠 GLM-5.3-FlashX 大模型最高输出速度达200tokens/s，提升推理效率。 💰 保持原有智能水准与亲民定价，强化性价比优势。 🚀 支持高并发场景下的商用需求，推动国产大模型普惠化落地。

3、谷歌最强 Gemini 4 Pro 开测 SVG 生图惊艳

谷歌正在以 'gemini-3.8-flash' 的名称在 Arena 等基准平台上测试其最强模型 Gemini4Pro，内部代号为 Argon。测试版本中，Gemini4Pro 在生成 SVG 图片方面表现出色，尤其是对复杂结构和几何关系的理解能力令人印象深刻。网友认为，正式发布后其能力可能进一步提升。

【AiBase提要:】 ✨ 谷歌测试最强模型 Gemini4Pro，内部代号为 Argon。 🎨 Gemini4Pro 在 SVG 图片生成上表现优秀，尤其擅长处理复杂结构与几何关系。 🚀 测试版本可能还不是完全体，正式发布后能力或将进一步提升。

4、苹果 AI 服务器曝光：代号 Baltra、搭自研 M8 Ultra，或采用英伟达 NVLink Fusion

苹果计划重返服务器市场，开发企业级AI服务器，并与博通合作开发AI服务器芯片Baltra，同时考虑采用英伟达NVLink Fusion技术以提升性能。

【AiBase提要:】 🍎 苹果正在开发企业级AI服务器，可能搭载自研M8 Ultra芯片。 🧩 与博通合作开发AI服务器芯片Baltra，采用台积电3纳米N3E工艺。 🔌 苹果考虑采用英伟达NVLink Fusion技术连接M8芯片，提升AI计算能力。

5、特斯拉推送更新：豆包大模型语音助手扩至更多车型，十余项功能一并升级

特斯拉推出新版软件更新，引入豆包大模型语音助手并扩展至更多车型，同时对多项功能进行了优化和升级，提升了用户体验和安全性。

【AiBase提要:】 🚗 特斯拉推送2026.26.200.11版软件更新，将豆包大模型语音助手扩展至更多车型。 🔧 更新涵盖多项功能升级，包括宠物模式、盲点警报、导航和行车记录仪等。 📱 新增家长控制功能，优化Apple Music操作，并修复了多项安全漏洞。

6、钉钉创始人陈航卸任 CEO 后履新：年薪 10 万出任百望股份非执行董事

陈航从钉钉CEO转战百望股份非执行董事，尽管年薪较低，但其在企业级产品和AI领域的经验对百望股份具有重要价值。

【AiBase提要:】 ✅ 陈航卸任钉钉CEO，加入百望股份董事会。 💰 陈航年薪仅为10万元，象征性意义明显。 📈 百望股份专注于企业财税AI领域，拥有大量大型客户。

7、腾讯 AI 语音助手 Chatterfly 低调内测：开口即成稿，数据只存本地

腾讯全新AI语音助手Chatterfly低调开启内测，支持全场景AI打字，具备较强的意图理解能力，并支持持续学习用户的输入习惯。

【AiBase提要:】 📱 支持多场景AI打字，具备较强的意图理解能力 💼 内置6款场景Skill，包括会议纪要、工作汇报等 🔒 语音转写记录和录音文件均保存在用户电脑本地

8、加速进化人形机器人Booster K1 探索版开售 京东标价38999 元

Booster K1探索版是一款面向开发者的具身智能机器人，拥有轻量紧凑的硬件设计和强大的感知与交互能力。其搭载的豆包大模型支持语音对话和语义理解，同时提供开放API和OTA升级功能，为开发者提供了高性价比的实验平台。

【AiBase提要:】 🤖 轻量紧凑设计，身高约95cm，重量约19.5kg，适合个人使用。 📷 配备双目深度相机和环形麦克风，实现精准的感知与交互。 🛠️ 提供开放API和OTA升级，便于开发者进行定制和迭代。

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