AI日报：抖音新增“冒用声音”举报入口；Grok Build上线“长期记忆”功能；豆包联合火山引擎打造AI原生助手

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、抖音新增“冒用声音”专属举报入口 上线可核验维权机制反击AI合成侵权

抖音上线“冒用声音”专属举报入口，升级维权机制以应对AI生成技术带来的新型权益保护问题。平台通过增设举报通道、优化声纹识别技术等手段，强化对声音权益的保护，标志着平台治理向生物特征与人格权益的精细化防护延伸。

【AiBase提要:】 📢 抖音新增“冒用声音”专属举报入口，提升维权透明度。 🔍 通过声纹识别与核验技术，构建立体化人格权益保护体系。 ⚖️ AI合成侵权治理从版权扩展至生物特征与人格权益的精细化防护。

2、Grok Build 重磅上线“长期记忆”功能，跨会话无缝同步项目细节

Grok Build推出的长期记忆功能，让AI能够自动延续项目的核心决策和事实，提升开发效率。

【AiBase提要:】 🧠 记忆功能自动延续项目核心决策和事实 🔄 通过 /dream 命令整理笔记为专业文档 🔍 /memory 指令让用户检查和编辑记忆文件

3、豆包联合火山引擎打造AI原生助手，上汽多款车型年内落地

豆包与火山引擎联合打造的AI原生车载助手——豆包座舱助手正式发布，标志着大模型技术从单一语音交互向整车硬件与控制系统的深度接管转变，为汽车产业智能化转型提供了全新范式。

【AiBase提要:】 🧠 深度整合车辆信号与原子能力，实现复杂任务的自动拆解与执行。 🚗 与上汽集团深度合作，多款车型年内落地，加速智能座舱演进。 📱 手车互联功能上线，提升多场景下的连续用车体验。

4、阿里云展示全新升级的 Wan3.0 视频大模型：单条直出 30 秒长镜头，支持多达五条视频参考

阿里云推出的Wan3.0视频大模型实现了从短片段生成到30秒长镜头的跨越，并支持多视频参考，提升了影视制作效率。

【AiBase提要:】 🎥 单条30秒视频直出能力，保持画面高质量与连贯性。 🔄 支持最多五条视频作为参考素材，实现导演级控制。 🌐 开放API接口，开发者和企业用户可接入实际影视制作流程。 详情链接:https://click.alibabacloud.com/m/20000002017/ Qwen Cloud: https://click.qwencloud.com/m/20000002025/

5、百度沈抖：产业智能体正在打通大模型变现的“最后一公里”

百度沈抖在2026智能经济论坛上提出‘产业智能体操作系统’的核心理念，强调大模型正从技术突破向实际经济力量转变。他指出，产业智能体是连接模型能力和宏观经济增长的关键纽带，能够将人工智能的技术进步转化为企业的经营成果。沈抖还提出，支撑未来产业智能体高效运转的体系应涵盖三类相互协作的智能体：通用智能体、专业智能体和定制智能体，以推动人工智能全面赋能实体经济的纵深发展。

【AiBase提要:】 🧠 通用智能体具备广泛基础认知与通用任务处理能力 💼 专业智能体深入特定行业、沉淀了专业领域知识与行业规范 🛠 定制智能体完全契合企业自身业务流、满足个性化定制需求

6、MiniMax 旗下三款核心产品正式纳入新加坡国家级 AI 培训计划

新加坡技能与劳动力发展局推出人工智能相关课程，旨在提升数智化劳动技能。中国人工智能企业 MiniMax 的三款核心产品被纳入官方培训计划，并为学员提供免费的高级 AI 工具订阅权益。

【AiBase提要:】 新加坡推出AI课程以提升数智化劳动技能。 MiniMax 的三款核心产品被纳入新加坡国家级培训计划。 新加坡为符合条件的学员提供6个月的高级AI工具免费订阅权益。

7、Anthropic合并Claude Cowork与Chat，统一AI任务工作空间

Anthropic将Claude Cowork与标准版Claude Chat合并为统一平台，用户无需切换模式即可由Claude根据任务复杂度自动调用多种工具。新功能支持云端运行复杂任务、多任务并行以及在聊天界面中创建和编辑文档、演示文稿等。

【AiBase提要:】 ✅ 整合Claude Cowork与Chat，实现统一AI任务工作空间。 🔄 支持云端运行复杂任务，用户可随时查看进度。 📄 集成Claude Docs、Slides和Design，直接在聊天界面创建和编辑内容。

8、腾讯 ChatterFly 低调内测:桌面语音输入不再只转文字，开口直接出邮件、周报和开发提示词

腾讯正在内测一款名为 ChatterFly 的 AI 原生语音/表达工具，其功能不仅限于语音转文字，还支持通过语音直接生成邮件、周报和开发提示词。该工具在 macOS 和 Windows 桌面端开放，iOS 和 Android 版本即将发布。

【AiBase提要:】 支持语音直接生成邮件、周报和开发提示词 集成输入统计、个人词库、语音历史等行为数据 适配弱网、嘈杂、轻声环境，依托大模型能力

（举报）