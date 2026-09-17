华为WATCH Ultimate 2非凡探索版开售：售价6999元

站长之家（ChinaZ.com）9月17日 消息:华为WATCH Ultimate2非凡探索今日正式开售全新配色，新增雪域白与迪桑特联名款，售价6999元。加上原有的苍穹黑、蔚海蓝、旷野绿，以及这款峻岭灰迪桑特联名款，该系列至此集齐五款配色。迪桑特联名款是迪桑特与华为首次跨界合作，深灰色表盘加入数码纹理还原自然地貌效果，表带融入迪桑特标志性的V形纹理，并以天际橙点缀，户外运动属性进一步增强。

功能层面，华为WATCH Ultimate2非凡探索首发滑雪登山模式，支持提前导入路线，可记录攀登、滑行等全流程运动数据。手表共支持六大滑雪模式，涵盖滑雪登山、户外双板、户外单板、室内双板、室内单板以及越野滑雪。专业滑雪数据方面，新增转弯检测与转弯类型识别，可自动统计短弯、中长弯次数及转弯频率。G-Force数据监测也一并支持，能量化滑雪者过弯时身体承受的加速度情况，这类数据此前通常需要外接传感器才能获取，如今手表即可完成监测。

通信能力上，该机业界首发海豚声呐通信，支持30米范围内水下手表间消息传递。北斗卫星语音消息同样在列，单次最长可发送10秒语音，并支持eSIM独立通话，脱离手机也能保持通信。健康管理方面，X-TAP智感窗长按即可触发微体检，检测指标由此前17项升级至最多20项，并新增冠心病风险研究、高尿酸风险研究等功能。

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